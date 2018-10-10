Как понять картину? Прививаем ребенку любовь к искусству вместе с экспертом

Научиться чему-то хорошему никогда не поздно, это можно сделать в любом возрасте. Но все же многих проблем в зрелости можно избежать, если родители в свое время уделяли достаточно внимания воспитанию детей. В частности, не только прививали им любовь к искусству, но и объясняли, как его понять.

Сегодня с развитием подрастающего поколения проблем нет. Было бы желание. Например, «АиФ» понаблюдал за тем, как наши маленькие читатели открывали для себя такой вид искусства, как живопись. Помогала им в этом искусствовед Софья САДОВСКАЯ, которая провела познавательный урок в Национальном художественном музее Беларуси в рамках проекта «Творческие мастерские» галереи «Ў».

Надо наблюдать

Первая картина, у которой мы сделали остановку, - портрет Екатерины II неизвестного художника.





Фото: АиФ / Евгений Гончар

Дети сразу безошибочно хором ответили на вопрос, как называется жанр, когда на картине изображен человек: «Портрет!» Искусствовед предложила: «Мы сегодня попробуем научиться разбираться в портретах так, чтобы не было скучно. Ведь порой люди приходят в музеи и картинные галереи, не понимая, что они там делают. Так вы согласны?»

Мальчишки и девчонки дружно включились в диалог и даже оказались близки к правильному ответу о том, сколько времени среднестатистический посетитель Лувра проводит перед одной картиной. Как правило, 15-20 секунд. В сравнении с тем, сколько времени мы тратим на просмотр сериалов, это ничтожно мало.

«Как вы думаете, какие действия помогают человеку лучше понять картину?» - спросила искусствовед. Ребята задумались. Софья продолжила: «Чтобы понять картину, нужно достаточно долго на нее смотреть. Например, в Оксфорде есть преподаватель искусства, которая своим студентам дает задание: провести 2,5 часа у одной картины. У нас это займет меньше времени, но я попрошу вас быть внимательными и попытаться найти ответы на вопросы, которые я задам. А потом мы все обсудим».

Пока ребята внимательно смотрели на портрет, искусствовед задавала следующие вопросы: «Как вы думаете, кто изображен на картине?», «Как мы можем понять, кто эта женщина?», «Понятны ли нам ее возраст, статус, профессия? Благодаря каким деталям это становится ясно?», «Для чего создавался этот портрет и где он мог висеть?», «Что вы чувствуете, когда смотрите в глаза этой женщине? Как думаете, какой у нее характер? С помощью каких средств художник передает настроение человека?», «Если бы этот человек ожил, о чем бы он нам мог рассказать?», «Есть ли на картине детали, которые вам непонятны и вызывают больше вопросов, чем ответов?».





Фото: АиФ / Евгений Гончар

Устами младенца

Удивительно, но и взрослому человеку нелишне вооружиться подобными секретами перед посещением музеев. Наблюдательность - великая сила и творит чудеса!

Ребята наперебой делились своими наблюдениями. Например, что на картине изображена королева или царица - не меньше. Потому что одета дорого - на ней мантия с горностаем. У нее две короны. В руках - символ царской власти скипетр. Она счастлива, потому что руки у нее не опущены, как у тех людей, которым бывает грустно. Если бы она ожила, то рассказала бы, каково ей было править страной. Когда ребята рассмотрели георгиевскую ленту, поняли, что на картине изображена императрица Российской империи.

«Для чего же создавался этот портрет? - спросила искусствовед. Ребята задумались. - Картина символизирует власть: копий было сделано много, они висели в различных учреждениях. Именно этот портрет в свое время висел в Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге, учрежденном Екатериной ІІ, которая изображена на картине. Назначение портрета - поведать людям о запечатленном на нем человеке. А рассказывает он нам немало: о профессии, настроении, состоянии персонажа…»

Обсуждая позу императрицы, ребята отметили, что она величественная, королевская. Когда Софья предложила попробовать им так же горделиво расправить плечи, поднять подбородок, не у всех получилось с первого раза. А после предложения придумать самим царский указ надолго задумались, но поразили серьезным подходом к выполнению шуточного задания: «Повелеваю, чтобы дети не засиживались за компьютером допоздна и не портили глаза!», «Повелеваю, чтобы в соцсетях отменили авторские права!», «Повелеваю, чтобы сладости для детей младше двадцати лет стали бесплатными!», «Повелеваю, чтобы отменили домашние задания, не повышали цены, а только зарплаты, искоренили живодерство и ввели предмет «Мемология» об изучении мемов!», «Повелеваю, чтобы на водительские права сдавали начиная с 10 лет!»

Продолжая знакомство с таким видом искусства, как портрет, Софья попросила детей рассмотреть еще несколько картин и составить о них свое мнение. Попутно она познакомила ребят с историями создания этих полотен. В финале мальчишкам и девчонкам было предложено интересное практическое задание: разбиться на пары и нарисовать портреты друг друга.

«Главным при выполнении этого задания было то, чтобы ребята поняли: портрет выражает эмоции человека, - пояснила Софья Садовская. - Часто портрет может рассказать про профессию человека, его увлечения. Поэтому я предложила ребятам больше узнать друг о друге и попробовать нарисовать настроение, то, что любит человек, который позирует. Понять, при помощи каких художественных средств этого можно добиться. Все эти вопросы и попытка найти на них ответы - путь к познанию».

А когда процесс приобретения знаний нескучный, есть шанс, что они надолго отложатся в памяти и сыграют значимую роль в становлении личности.

В ТЕМУ

«Творческие мастерские» галереи «Ў» проводят образовательные мероприятия для детей с 2012 года. Помимо участия в практических мастер-классах, у подрастающего поколения есть возможность прочитать книги, в которых понятным и доступным языком написано об искусстве. Сейчас при поддержке «Белгазпромбанка» готовится к изданию книга «Искусство Беларуси ХХ века. Парижская школа». Это уникальное детское издание для семейного чтения, которое в игровой и занимательной форме расскажет про самых ярких белорусских представителей «Парижской школы» - несколько поколений художников из разных стран, которые обосновались в Париже с 1900 по 1960 годы.

Над книгой работали искусствовед Софья Садовская, арт-менеджеры Ирина Лукашенко и Ольга Мжельская, художник и писатель Адам Глобус, музыкант и поэт Лявон Вольский, поэт Андрей Ходанович.