Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала «серебро» на ЮОИ-2018

В четвертый день Юношеских Олимпийских Игр в Аргентине копилка сборной Беларуси пополнилась серебряной медалью 15-летней пловчихи Анастасии Шкурдай.

В финальном заплыве на 50 м баттерфляем наша спортсменка показала результат 26,62 сек и стала второй. Белоруска уступила лишь шведке Саре Шиневик (26,40). «Бронза» на счету россиянки Полины Егоровой (26,68).

После четырех соревновательных дней на счету команды Беларуси три медали – «золото» и два «серебра». Чемпионом Игр стал дзюдоист Артем Колосов, «серебро» у Анастасии Шкурдай и представителя академической гребли Ивана Брынзы.

Еще две награды были завоеваны белорусами под олимпийским флагом в составе смешанных команд. Артем Колосов стал двукратным чемпионом Игр в составе смешанной команды «Пекин», а белорусский дуэт акробатов - Виктория Ахотникова и Илья Фоменков - в составе интернациональной команды стал «бронзовым» призером в мультидисциплинных соревнованиях.

Юношеские Олимпийские игры в Аргентине продлятся до 18 октября.