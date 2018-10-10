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Ради «лайков». На что готовы пользователи ради популярности в Сети?

11.10.2018 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Ради «лайков». На что готовы пользователи ради популярности в Сети?
Одобрение чужих людей порой оказывается важнее собственной жизни. © / Фото из открытых источников

Сегодня, чтобы о тебе заговорили во всем мире, не обязательно делать великие научные открытия, устанавливать спортивные рекорды или выступать на лучших концертных площадках. Достаточно сделать эффектный снимок или видео и опубликовать их в Интернете.

Однако в погоне за «хайпом» пользователи порой готовы на весьма странные, опасные и необдуманные поступки. О том, в каких случаях фото может стоить жизни, здоровья и проблем с законом, - в материале «АиФ».

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

Один из подобных случаев произошел в Кричеве. Трое молодых людей завели страницу в соцсети, назвав ее по имени Джона Крамера, известного голливудского киногероя фильмов ужасов. Один из парней приобрел в магазине соответствующую устрашающую маску и с заведенной бензопилой в таком образе позировал на улице перед камерой мобильного телефона своих товарищей. По некоторым данным, во время съемки молодых людей увидели прохожие, которые не на шутку перепугались. В памяти свежи воспоминания о трагедии в Минске в октябре 2016 года, когда парень с бензопилой ворвался в торговый центр.

Ради «лайков». На что готовы пользователи ради популярности в Сети?
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После того как их «творчеством» заинтересовалась милиция, молодые люди во всем признались и заверили, что все делали ради популярности в Сети, никого пугать не хотели. Их действиям будет дана правовая оценка.

Гарантия большого количества «одобрений» от подписчиков - оголенное тело. В последнее время администрация соцсетей оперативно удаляет «обнаженку», однако стоит помнить, что за публикацию в Интернете фото и видео порнографического характера велик риск попасть в тюрьму.

Увы, стало определенной тенденцией делать фото или видео, на которых издеваются над животными. В конце 2017 года москвичка вызвала шквал ярости и возмущения у тех, кто успел посмотреть выложенное ею в Сеть видео: девушка избивала свою кошку, бросала ее в стену. Зоозащитники добились того, чтобы кошку отобрали у живодерки, в отношении девушки решался вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Были случаи, когда ради популярности в Сети животных расчленяли или топили в прямом эфире.

Чтобы получить «лайки», люди готовы издеваться не только над животными, но и над людьми. Не щадят никого: школьники, женщины, старики становятся жертвами «охотников» за популярностью. Такие случаи также не уйдут от внимания правоохранителей.

Ради «лайков». На что готовы пользователи ради популярности в Сети?
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ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ

В последние месяцы в Сети набирают популярность видеоролики с опасными танцами на дороге. Человек внезапно выходит из движущегося автомобиля на проезжую часть и начинает танцевать перед оператором, который снимает его из салона. Известно как минимум об одном случае, когда в ходе такой съемки танцующую девушку на полном ходу сбила машина.

А в 2017 году среди детей распространилась мода на игру «Беги или умри». Ребенок пробегает перед движущимся автомобилем, чтобы снять и выложить видео своего «геройства».

Неоправданно рискуют жизнью те, кто делает снимки на опорах линий электропередачи, на железнодорожных путях, на крышах многоэтажных домов. Трагедией, например, закончилась попытка сделать эффектное фото для мексиканца, который приставил к своему виску пистолет.

СЛОВАРЬ

Лайк - от англ. to like (выражать симпатию) - способ показать свое одобрение какой-либо записи, фото, статьи, видео в Интернете. Чтобы оставить «лайк», нужно кликнуть на специальную иконку, на которой чаще всего рисуют сердечко или большой палец вверх.

Хайп - от англ. hype (шумиха). На молодежном сленге чаще всего означает повышенный ажиотаж вокруг какого-либо события или личности.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В погоне за «хайпом» пользователи порой готовы на весьма странные, опасные и необдуманные поступки. О том, в каких случаях фото может стоить жизни, здоровья и...
 
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