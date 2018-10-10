В Лунинце годовалый мальчик утонул в декоративном озере во дворе дома

Как стало известно, годовалый ребенок играл во дворе частного жилого дома. Мальчик был под присмотром отца, который параллельно занимался уборкой автомобиля.

Как сообщили представители Следственного комитета, мужчина на несколько минут зашел в дом, а когда вернулся, то обнаружил сына в бессознательном состоянии. Мальчик утонул в пруду.

Отец ребенка вызвал скорую помощь. Медработники провели реанимационные действия, однако спасти малыша не удалось.

По данному факту СК проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии. Правоохранители призывают родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра.