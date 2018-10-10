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11.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Общественная акция "Дорогое слово «мама», приуроченная ко Дню матери, пройдет 12-18 октября в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в областном отделении Белорусского фонда мира, которое выступает инициатором и организатором мероприятия.

Первыми поздравления будут принимать в Рогачеве 70 матерей — лучшие представительницы трудовых коллективов из Рогачевского, Буда-Кошелевского, Жлобинского, Кормянского, Светлогорского и Чечерского районов. В адрес виновниц события прозвучат теплые слова благодарности. Творческие коллективы и исполнители подготовят музыкальные номера. Также женщинам вручат подарки от Белорусского фонда мира.

Более 90 матерей из 10 районов области поздравят 16 октября в Мозыре. Завершится акция в Гомеле, где на чествовании соберутся свыше ста женщин из областного центра и пяти районов.

Акция "Дорогое слово «мама» проводится фондом мира в Гомельской области с 2011 года. В предыдущие годы она успешно прошла в 19 районах и Гомеле. Поздравления и подарки получили более 2 тыс. заслуженных матерей, внесших большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, матерей-общественниц, женщин-руководителей, матерей, воспитывающих приемных детей, многодетных и молодых мам со всех районов области.

Среди основных целей мероприятия — пропаганда семейных ценностей, материнства, мира и согласия в обществе, популяризация института семьи, нравственное воспитание подрастающего поколения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Общественная акция "Дорогое слово «мама», приуроченная ко Дню матери, пройдет 12-18 октября в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в областном отделении...
 
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