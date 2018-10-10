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Остановим пьянство

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Остановим пьянство
Семейные конфликты. Из-за чего они происходят? Зачастую виной всему алкоголь. В пьяном угаре чего только не натворишь! Не так страшно, если это разовое состояние. А если постоянное? Тогда конфликты в семье неизбежны, а с ними ссоры, ругань, рукоприкладство. За помощью люди обращаются в милицию.

Почти ежедневно в Свислочский РОВД поступают сообщения о семейно-бытовых конфликтах. В текущем году к административной ответственности привлечено 35 человек, к уголовной – 6, сообщили в отделении охраны правопорядка и профилактики Свислочского РОВД.
К сожалению, очень часто скандалисты избегают какой-либо ответственности, поскольку потерпевшие не хотят писать заявление на обидчика. Мотивы у каждого свои: кто-то боится мести со стороны обидчика, кто-то опасается, что семью посчитают неблагополучной, а детей признают находящимися в социально опасном положении. Еще одна причина отказа – наказание в виде штрафа, которое чаще всего назначается правонарушителю, а по факту платить приходится из общего семейного бюджета.
В некоторых случаях уголовный или административный процесс может быть инициирован прокурором.
К лицам, совершающим насилие в семье, применяется защитное предписание с обязанностью временно покинуть общее с потерпевшим жилое помещение. В этом году эта мера применялась к 6 домашним скандалистам, 3 из них привлекались к административной ответственности за нарушение требований этого предписания.
В Свислочском районе открыта кризисная комната для потерпевших от насилия в семье. Временное убежище оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.
В нынешнем обществе сложился стереотип о том, что не стоит выносить сор из избы. Просить о помощи, обращаться в милицию или кризисные центры жертвы начинают далеко не сразу, а только после многочисленных фактов насилия в семье. И даже обратившись, позже очень часто меняют свое мнение и забирают заявление о привлечении виновного к ответственности.
В настоящее время борьба с домашним насилием – приоритетное направление деятельности правоохранительных органов, также ей уделяют большое внимание другие субъекты профилактики и общественные организации.  

 

Если вы являетесь свидетелем насилия в семье или сами страдаете от агрессии со стороны своих близких, вы можете обратиться на общенациональную «горячую линию» для пострадавших от домашнего насилия по тел. 8-801-100-8-801. Анонимно.


Также вам готовы оказать помощь сотрудники Свислочского отдела внутренних дел по телефонам: 3-32-83, 3-43-70, 3-31-83 или 102.

 
 
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Семейные конфликты. Из-за чего они происходят? Зачастую виной всему алкоголь. В пьяном угаре чего только не натворишь! Не так страшно, если это разовое состояние. А...
 
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