Минимальная зарплата и доходы населения в сентябре не индексируются

Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором были изменения МПЗ и установлен объем денежных пособий.

Об этом сообщается в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Там уточняют, что инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%.

Базовая величина пособий по безработице была установлена в январе, денежные доходы пересматривались в марте. Таким образом, инфляция по отношению к январю и марту также не превысила 5%-ного порога.

Гражданам, получающим доходы от других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.

Минимальная заработная плата остается на уровне 305 рублей, установленном в конце декабря 2018 года. Денежные доходы населения за сентябрь 2018 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 213 рублей 67 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.