День Матери отметили в ВС Беларуси поздравлением женщин

Ни для кого ни секрет, что в Вооруженных Силах служат представительницы прекрасной половины человечества. И не смотря на все тяготы и лишения военной службы остаются женственными, умудряются быть отличными матерями дома и прекрасными специалистами на службе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59610.php

Читать полностью в источнике с фото:





Одина из таких представительниц – старший переводчик командного пункта 48‑го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы капитан Людмила Кочурко. За 20 лет службы она не раз доказывала, что женщины могут не уступать мужчинам на этом нелегком поприще, а в каких-то ситуация даже превосходить. Будучи 20 летней девушкой Людмила, выпускница Брестского техникума железнодорожного транспорта, подписав свой первый контракт ступила за порог КПП и стала радиотелеграфистом 501‑й группы артиллерии 50‑й гвардейской механизированной бригады.

В 48‑м отдельном батальоне РЭБ Людмила Николаевна служит с марта 2007 года. Должность начальника аппаратной она занимала в общей сложности четыре года. В 2008 году Людмилу назначили командиром взвода связи — впервые за историю части эту офицерскую должность приняла женщина. Да и вообще, много ли в белорусской армии наберется представительниц слабого пола — взводных?

В 2009 году, успешно сдав экзамены в Военной академии, Людмила надела офицерские погоны.

У Людмилы и ее мужа Александра двое детей. 17‑летний Илья учится в Брестском колледже связи, Вика, которой 12 лет, пока ходит 7 класс.

Больше всего на свете Людмила любит вечера, когда вся семья в сборе. Ей нравится смотреть, как семья бодро уплетает с любовью приготовленный ужин, обсуждает кто и как провел свой день.

В преддверии Дня матери хотелось бы поздравить Людмилу Николаевну с этим замечательным праздником, а так же в ее лице всех женщин-военнослужащих. Пожелать добра, благополучия, всегда быть хорошими специалистами на воинской службы и хранительницами семейного очага дома. С Днем матери!