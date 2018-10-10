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Опубликовано видео, как дрифтовал на Пионерской Лексус
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
Напомним, вчера поздно ночью на Пионерской не справился с управлением водитель автомобиля Лексус.
Много
Отметим, что пострадавших в ДТП нет, что уже хорошо. А машина - купит новую, никаких проблем.
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Напомним, вчера поздно ночью на Пионерской не справился с управлением водитель автомобиля Лексус. Много фото по ссылке, подробности от ГАИ вот тут, а ниже - запись...
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