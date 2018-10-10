Опубликовано видео, как дрифтовал на Пионерской Лексус

Напомним, вчера поздно ночью на Пионерской не справился с управлением водитель автомобиля Лексус.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59602.php

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Много фото по ссылке , подробности от ГАИ вот тут , а ниже - запись с камеры наблюдения Wikilink :

Отметим, что пострадавших в ДТП нет, что уже хорошо. А машина - купит новую, никаких проблем.