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Путешествие несостоявшегося студента в Италию закончилось на белорусской границе
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
9 октября вблизи белорусско-польской границы брестские пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Он пытался пересечь границу в обход автодорожного пункта пропуска «Брест».
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9 октября вблизи белорусско-польской границы брестские пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Он пытался пересечь границу в...
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