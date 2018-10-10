Путешествие несостоявшегося студента в Италию закончилось на белорусской границе

9 октября вблизи белорусско-польской границы брестские пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Он пытался пересечь границу в обход автодорожного пункта пропуска «Брест».



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В ходе разбирательства было установлено, что гость нашей страны является гражданином Сенегала. Молодой человек ранее приехал в Россию по студенческой визе, где планировал обучаться в одном из аграрных вузов.



1 октября несостоявшийся студент выехал в Беларусь, добрался до Минска, затем отправился в Брест. Конечным пунктом его путешествия должна была стать Италия. Однако масштабным планам по переезду в страну ЕС с целью улучшения условий жизни не суждено было сбыться: один из местных жителей заметил иностранного гражданина вблизи границы, о чем оперативно сообщил пограничникам.



В настоящее время гражданин Сенегала помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 23.29 (незаконное пересечение государственной границы), ст. 23.30 (нарушение пограничного режима), 23.55. (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь.



Выходца из Африки ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет.