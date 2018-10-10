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Опровержение комментария неустановленного лица, опубликованного на сайте в адрес Дмитрия Гвишиани
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
В начале сентября 2018 года в городе Бресте состоялась мероприятие, в рамках которого на одной из улиц города был установлен парклет - определённого рода конструкция для отдыха горожан. Перед этим её планировали установить на аллее им. Д.Гвишиани. Однако отец героя - Борис Гвишиани, не дал согласие на подобную акцию, и место установки перенесли.
Данное мероприятие широко освещалось в СМИ, в том числе на портале Виртуальный Брест. Под одной из статей неустановленным лицом был размещён комментарий негативного и оскорбительного характера, который порочит честь и достоинство Дмитрия Гвишиани и ставит под сомнение его поступок. Этот комментарий через некоторое время был удалён модератором, однако, его успел прочитать и отец героя, и некоторые другие читатели сайта.
Приносим свои извинения Борису Гвишиани и посетителям сайта за подобного рода комментарий, выражаем искренние соболезнования родителям и напоминаем всем о подвиге курсанта:
Хотелось бы отметить, что отсутствие возможности установить лицо, которое разместило данный комментарий - случай исключительно технического характера. Как правило, вся необходимая информация для установления личности имеется, но как раз в данное время на сайте проходили мероприятия по подготовке программного обеспечения к выполнению закона о СМИ,
Напомним, с 1-го декабря всем, кто пожелает оставить комментарий на сайте, придётся
Комментарии к данному материалу отключены, чтобы избежать повторных провокаций в адрес Дмитрия Гвишиани.
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В начале сентября 2018 года в городе Бресте состоялась мероприятие, в рамках которого на одной из улиц города был установлен парклет - определённого рода конструкция...
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