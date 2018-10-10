Опровержение комментария неустановленного лица, опубликованного на сайте в адрес Дмитрия Гвишиани

В начале сентября 2018 года в городе Бресте состоялась мероприятие, в рамках которого на одной из улиц города был установлен парклет - определённого рода конструкция для отдыха горожан. Перед этим её планировали установить на аллее им. Д.Гвишиани. Однако отец героя - Борис Гвишиани, не дал согласие на подобную акцию, и место установки перенесли.



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Данное мероприятие широко освещалось в СМИ, в том числе на портале Виртуальный Брест. Под одной из статей неустановленным лицом был размещён комментарий негативного и оскорбительного характера, который порочит честь и достоинство Дмитрия Гвишиани и ставит под сомнение его поступок. Этот комментарий через некоторое время был удалён модератором, однако, его успел прочитать и отец героя, и некоторые другие читатели сайта.

Приносим свои извинения Борису Гвишиани и посетителям сайта за подобного рода комментарий, выражаем искренние соболезнования родителям и напоминаем всем о подвиге курсанта:

28 августа 1999 года в 22:50 тепловоз ТЭП60 поезда № 660 Брест — Минск, на котором ехали Дмитрий Гвишиани и его сокурсники, внезапно загорелся. Гвишиани стал тушить пожар , во время чего, вследствие взрыва аккумуляторной батареи, встроенной в нишу топливного бака тепловоза, его окатило горящей соляркой. С сильнейшими ожогами он был доставлен вертолётом в Минск в 432-й главный военный клинический госпиталь. От полученных ожогов в ночь с 31 августа на 1 сентября Дмитрий Гвишиани скончался. За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, курсант Дмитрий Гвишиани был посмертно награждён орденом «За личное мужество».

Хотелось бы отметить, что отсутствие возможности установить лицо, которое разместило данный комментарий - случай исключительно технического характера. Как правило, вся необходимая информация для установления личности имеется, но как раз в данное время на сайте проходили мероприятия по подготовке программного обеспечения к выполнению закона о СМИ, вступающем в силу 1 декабря 2018 года, и часть программного обеспечения некорректно выполнила свои функции по сохранению данных. Данная проблема уже устранена, и сайт функционирует в полной мере.

Напомним, с 1-го декабря всем, кто пожелает оставить комментарий на сайте, придётся пройти СМС-идентификацию . Также хотелось бы отметить, что комментарии будут отключаться полностью по требованию автора или правообладателя информации (это практикуется уже сейчас, внимательно читатйе правила сайта , там всё прописано).

Комментарии к данному материалу отключены, чтобы избежать повторных провокаций в адрес Дмитрия Гвишиани.