Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

Сегодня, 11 октября 2018 года волонтеры Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» вышли на трудовые акции по наведению порядка на территории Московского района г.Бреста.



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Волонтеры Московского районного комитета ОО «БРСМ» очищали столбы от несанкционированных объявлений в микрорайоне «Восток» по улицам Московская и Гродненская. С виду небольшое объявление не только портит эстетику уютных городских улиц, но и является административным правонарушением, за которое расклейщик может понести соответствующее наказание. За несколько часов волонтерами Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста было очищено более двухсот столбов, прилегающих к проезжей части.



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Напоминаем, что согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за расклейку рекламных материалов в не предназначенных для этого местах предусмотрены большие штрафы и серьезная ответственность.



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По инициативе активистов ОО «БРСМ» «Брестского государственного технического университета» была проведена акция по наведению порядка на территории у пруда по улице Сальникова. Волонтеры очистили от мусора берег водоема.



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В преддверии празднования 1000-летия города хочется привлечь внимание горожан к наведению порядка, ведь для решения вопросов по благоустройству нашего города делается очень многое. А вот поддержание порядка, это наша общая задача. В которой не может быть сторонних людей.



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Мы должны сохранить статус красивого, уютного, ухоженного европейского города. Брест, всегда славился своей чистотой, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотелось бы, чтобы горожане не оставались в стороне и приняли посильное участие в наведении порядка.