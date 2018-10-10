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Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 11 октября 2018 года волонтеры Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» вышли на трудовые акции по наведению порядка на территории Московского района г.Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59606.php

Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

Волонтеры Московского районного комитета ОО «БРСМ» очищали столбы от несанкционированных объявлений в микрорайоне «Восток» по улицам Московская и Гродненская. С виду небольшое объявление не только портит эстетику уютных городских улиц, но и является административным правонарушением, за которое расклейщик может понести соответствующее наказание. За несколько часов волонтерами Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста было очищено более двухсот столбов, прилегающих к проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59606.php

Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

Напоминаем, что согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за расклейку рекламных материалов в не предназначенных для этого местах предусмотрены большие штрафы и серьезная ответственность.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59606.php

Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

По инициативе активистов ОО «БРСМ» «Брестского государственного технического университета» была проведена акция по наведению порядка на территории у пруда по улице Сальникова. Волонтеры очистили от мусора берег водоема.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59606.php

Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

В преддверии празднования 1000-летия города хочется привлечь внимание горожан к наведению порядка, ведь для решения вопросов по благоустройству нашего города делается очень многое. А вот поддержание порядка, это наша общая задача. В которой не может быть сторонних людей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59606.php

Молодежь Московского района г.Бреста дала старт месячнику по благоустройству

Мы должны сохранить статус красивого, уютного, ухоженного европейского города. Брест, всегда славился своей чистотой, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотелось бы, чтобы горожане не оставались в стороне и приняли посильное участие в наведении порядка.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 11 октября 2018 года волонтеры Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» вышли на трудовые акции по наведению порядка на...
 
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