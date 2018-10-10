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«Чистый Берег» выпустил облигации с доходом в долларах США по ставке 7% годовых
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
Говорят, скоро валютные облигации могут запретить. А пока 7% годовых и никакого подоходного. Возможно, до запрета на эмиссию облигаций, номинированных в валюте, остаются считанные месяцы. В августе Нацбанк высказался о том, что выработана позиция по ограничению соответствующих бумаг для всех субъектов хозяйствования, включая банки. Другими словами, в Беларуси останутся только те облигации, которые зарабатывают своим владельцам белорусские же рубли.
Облигации второго выпуска обеспечат их владельцев до 2028-го года доходом в долларах США по ставке 7% годовых. При этом, разумеется, сохраняется возможность вернуть вложенные деньги досрочно в обозначенный проспектом день один раз в год.
Номинал одной облигации равняется 1000 долларам США.
Как приобретаются такие бумаги и как по ним выплачивается доход?
Для приобретения облигаций необходимо обратиться в «Беларусбанк». Покупателю открывается специальный счет-депо, на который перечисляются бездокументарные именные ценные бумаги. Доход по ним выплачивается 1 раз в квартал в национальной валюте в привязке к курсу доллара США, установленного Нацбанком на день выплаты.
Дополнительная информация по телефону +375296776688 либо через контакт-центр «Беларусбанка» по номеру 147.
C проспектом эмиссии можно ознакомиться
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 07.09.2018 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 5−200−02−3471.
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