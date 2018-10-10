Корпоративный фильм «Гонка континентов» кинопроекта «БелАЗ 70» завоевал две награды международного фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards. Такая информация размещена на сайте БелАЗа, сообщает БЕЛТА.

Он удостоен приза «Золотой дельфин» в номинации «Лучший корпоративный фильм» и приза «Серебряный дельфин» — в номинации «Внутренние коммуникации». Киноролик сняла новосибирская компания LBL-Production.

По задумке авторов, фильм должен отражать мощь техники белорусского предприятия, которая одинаково успешно работает в различных климатических условиях. Показан одновременный старт 220-тонных БелАЗов в российском Кемерово и южноафриканском Кейптауне, погрузка, разгрузка, уверенное движение по технологическим дорогам. «Кто победит в сложнейших климатических условиях «Гонки континентов»? В любом случае выиграет карьерный самосвал БелАЗ, способный трудиться и сибирской зимой, и африканским летом. Белорусский автозавод никогда не останавливается в своем развитии, создавая на протяжении вот уже 70 лет машины, востребованные во всем мире», — отмечают авторы фильма.

The Cannes Corporate Media & TV Awards — один из самых престижных смотров корпоративных и документальных телефильмов. В составе жюри фестиваля лауреаты премий «Оскар» и «Эмми»

БЕЛТА.-