Недавно состоялось собрание членов Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси. Приближается великая историческая дата – 100-летие создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской Советской Социалистической Республики.

Коммунисты района заслушали и обсудили доклад «О задачах районной организации КПБ по подготовке к празднованию 100-летия создания КПБ и 100-летия образования БССР», с которым выступил второй секретарь райорганизации Олег Александрович Кузнецов. В работе собрания принял участие и выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Минского обкома КПБ Петр Андреевич Вабищевич.

– Приближается знаковая историческая дата в истории нашего государства – 100-летие создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской Советской Социалистической Республики, – отметил докладчик.

30 декабря 1918 года в Смоленске VI Северо-Западная областная конференция РКП (б) объявила себя первым Съездом Коммунистической партии Беларуси (большевиков).

На конференции был избран руководящий орган партии – Центральное Бюро ЦК КПБ(б), председателем которого стал Александр Федорович Мясников. А через день – 1 января 1919 года – была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия.

Возглавил правительство республики Дмитрий Федорович Жилунович. С 1921 года наше государство стало называться Белорусской Советской Социалистической Республикой, а 30 декабря 1922 года она вошла в состав СССР.

– Хочу акцентировать внимание на том огромном историческом факте, что именно воля коммунистов позволила белорусскому народу впервые за свою многовековую историю обрести подлинную государственную национальность, – заявил Олег Александрович Кузнецов. – Коммунисты Беларуси взяли на себя величайшую историческую ответственность перед своим народом – создание государства нового типа. Под руководством КПБ Беларуси сформировался экономический фундамент республики. Война оборвала мирный, созидательный труд. Борьбу с лютым врагом возглавил Центральный комитет КП (б) Беларуси. А после войны процесс восстановления разрушенного войной народного хозяйства с первых часов освобождения возглавили коммунисты.

Страна стремительно преобразовывалась, но вскоре произошел распад Советского Союза. А затем последовал и запрет деятельности Коммунистической партии.

Обращаясь к историческому пути Коммунистической партии Беларуси, мы в очередной раз убеждаемся в том, что воля коммунистов позволила белорусскому народу впервые за многовековую историю обрести национальную государственность. Под руководством Коммунистической партии формировался экономический фундамент республики. Развивались промышленность и сельское хозяйство, национальная культура и наука, социальная сфера, народное образование и медицина.

Понадобились значительные усилия, чтобы с принятием Декларации о независимости Беларуси восстановить Компартию. И сделали это уже другие люди: настоящие патриоты, преданные коммунистической идее, социализму.

Республика Беларусь в отличие от своих соседей избрала иную модель развития, отказавшись от сугубо либерально-рыночных установок. Данная модель сохранила систему социально-нравственных ценностей, на которых основывалась БССР, а также учитывала национальные особенности и менталитет современного белорусского общества. Государство не отказалось от регулирования социально-экономических процессов в стране. Все это позволило не только сохранить экономический потенциал страны, но и преодолеть кризисы, добиться значительного цивилизационного прорыва, активно участвовать в интеграции в систему мировых хозяйственных отношений с учетом национальных интересов.

Сегодня Компартия Беларуси поддерживает курс Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко по построению социально ориентированного государства.

– В год столетия образования БССР и Компартии Беларуси мы отдаем дань заслуженного уважения поколению создателей и организаторов национального социалистического государства белорусов, поколению людей, отстоявших в жестоких битвах честь, свободу и право на существование белорусов, поколению людей, возродивших свою синеокую Беларусь, – обратился к собравшимся Олег Александрович Кузнецов. – Задача коммунистической партийной организации сегодня состоит в том, чтобы донести до сознания народа правду о непростом столетнем пути белорусского государства и его передового отряда белорусского общества – Коммунистической партии.

Участники собрания активно и откровенно высказали свое мнение по обсуждаемому вопросу и внесли конкретное предложения по организации дальнейшей деятельности. В обсуждении доклада прияли участие Алексей Евдокимович Заболотный, Анна Ивановна Чечеткина, Людмила Владимировна Драница, Юрий Александрович Саперов, Анатолий Кондратьевич Яцко.

Одной из главных составляющих деятельности бюро районной организации коммунистов является организационно-партийная и идейно-массовая работа.

В завершение собрания были утверждены мероприятия по подготовке к празднованию 100-летия создания КПБ и 100-летия образования БССР. Планируется провести с молодежью диспуты, круглые столы и встречи с заслуженными людьми, ветеранами партии и труда, орденоносцами, активизировать сотрудничество с БРСМ. Намерены активисты Компартии проводить дальнейшую работу по вовлечению в члены партии ее сторонников.

Простые, доступные и понятные цели КПБ – народовластие, справедливость, социализм – должны находить свое место в сердцах и умах людей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.