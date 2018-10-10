Законодательством предусмотрено возмещение нанимателю затрат на выплату заработной платы при трудоустройстве безработных с целью приобретения опыта практической работы.

Данная мера государственной поддержки оказывается при трудоустройстве безработных граждан, которые являются выпускниками учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование; лиц, прошедших профессиональную подготовку или переподготовку по направлению службы занятости либо самостоятельно; а также лиц, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

Трудоустройство таких безработных может осуществляться на предприятия (организации) независимо от форм собственности и у индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций.

За счет средств бюджета фонда социальной защиты населения компенсируются затраты нанимателей на выплату заработной платы гражданам, трудоустроенным для приобретения опыта практической работы, с учетом отработанного времени в размере минимальной заработной платы, а также сумма обязательных страховых взносов в бюджет фонда социальной защиты населения, начисленных на заработную плату.

Более подробную информацию можно получить в отделе занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома (ул.Первомайская, д.1а, каб.29, 21, тел. 801776 29375, 29743).

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.