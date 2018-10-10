Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства производится при предоставлении безработным гражданам трудоспособного возраста работы в другой местности в пределах Республики Беларусь либо другом населенном пункте в Смолевичском районе.

Наниматели, желающие пригласить на работу безработных и членов их семей, проживающих в другой местности, направляют заявки о наличии свободных рабочих мест (вакансий) с предоставлением жилья в органы по труду, занятости и социальной защите по месту своего нахождения.

С согласия безработного, изъявившего желание переселиться на новое место жительства, орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации безработного готовит представление о переселении безработного для дальнейшего трудоустройства.

При положительном решении нанимателем вопроса о трудоустройстве и переселении безработного и членов его семьи заключается договор между органом по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации безработного, органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя, нанимателем и безработным.

Переезд и трудоустройство безработного осуществляются в согласованные с нанимателем сроки, предусмотренные в договоре.

Безработным, заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума.

При переселении на новое место жительства безработного, в составе семьи которого несколько безработных, семикратная величина бюджета прожиточного минимума выплачивается каждому из них при условии заключения с ними договора и предоставлении гарантированного рабочего места.

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники. 

Выплата денежных средств осуществляется органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя в срок до 5 дней с даты трудоустройства безработного, при заключении между нанимателем и безработным трудового договора сроком не менее чем на 12 месяцев.

Более подробную информацию можно получить в отделе занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома (ул.Первомайская, д.1а, каб.29, 21, тел. 801776 29375, 29743).

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.