Учитель китайского с белорусскими корнями

Учитель английского языка и истории Наталья Ивановна Казловская в Смолевичской районной гимназии работает больше десяти лет. Сейчас она получает второе высшее образование в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция при БГУ. Через несколько лет она станет первым белорусским учителем китайского языка в районе.





Приблизительно год назад коллега Натальи Ивановны – опытный педагог Валентина Яковлевна Леонченко подсказала ей, что будет проводиться набор по подготовке педагогов для преподавания китайского языка. Она настоятельно рекомендовала Наталье Ивановне обратить на это внимание. И когда в мае директор гимназии Денис Марьянович Дубаневич задал вопрос на кафедре иностранного языка в гимназии, кто готов изучать китайский язык, Наталья Ивановна была в числе первых учителей, кому это было интересно.

– Мне очень интересно изучать язык, – говорит Наталья Ивановна, – педагоги Института Конфуция замечательные талантливые люди – профессионалы своего дела. Наш белорусский педагог Юлия Викторовна Молоткова – преподаватель от Бога. Она за месяц научила нас писать иероглифы, читать, видеть, различать их. Уверена, что опыт, который я там приобрету – колоссальнейший, его ничем невозможно заменить. Я благодарна судьбе, что мне представилась такая возможность.

Педагог призналась, что опасений по поводу изучения такого сложного языка у нее не было, поскольку в себе и своих силах она уверена, единственно было непонятно, какая будет нагрузка, как будут проходить занятия, какой будет курс.

Учиться в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ Наталья Ивановна будет два года. Занятия проходят сентябрь-октябрь – два месяца очная форма подготовки, когда слушатели целый день находятся в Институте, изучают язык и культуру китайского народа. В ноябре-декабре начинается заочная форма обучения, но при этом педагоги будут держать учащихся на контроле. Дальше стартует дистанционная форма обучения с использованием ресурсов сети Интернет. Плюс по субботам организовываются консультационные дни, когда работают педагоги, которые готовы ответить на все вопросы слушателей.

Наталья Ивановна уверена, что с тем багажом знаний, который дают им педагоги Института Конфуция, в будущем можно стать хорошим специалистом.

Имея за плечами педагогический опыт, Наталья Ивановна советует родителям, чьи дети уже изучают китайский язык, поддерживать в детях желание это начинать, и, если будут возникать трудности, а они, безусловно, будут, поскольку язык очень сложный, поддерживать детей и не давать им опускать руки. Родителям и самим стоит попытаться разобраться в языке, ведь это кроме помощи ребенку, хороший толчок к саморазвитию. Да и ребенок будет чувствовать поддержку на деле, что тоже очень важно.

– Нужно упорно идти к намеченной цели, – уверена Наталья Ивановна. – Более того, у китайского языка большое будущее, в том числе, и у нас в республике, не говоря уже о мире. Изначально, когда в этом учебном году шел набор в третьи классы и директор школы задавал вопрос родителем, какой язык хотели бы изучать их дети, они были растеряны. Да, не хватало информации, поэтому мероприятия, такие как Международный день Конфуция, который проходил в гимназии, очень важны и нужны. Я, как жительница города Смолевичи, горда тем, что к нам приехал такого уровня и масштаба праздник. Надеюсь, он понравился как детям, так и их родителям.

Наталье Ивановне приятно, что многие дети и родители здороваются с ней по-китайски, хотя пока это весьма неожиданно, поскольку она сама только делает первые шаги в изучении языка.

– Хорошо бы еще все чаще улыбались, как представители китайского народа, – говорит Наталья Ивановна. – Ведь всегда приятно смотреть на человека, который улыбается. И вообще, у представителей этой нации есть чему поучиться – их отношению к жизни. Они несут добро и уважение, которое распространяется не только в семье, но и в обществе.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.