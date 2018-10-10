В молодые годы жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы широкими. С годами, особенно в пожилом возрасте, человек все больше осознает, что ему уже не все по силам, а его проблемы, в основном, интересуют только родственников. Но это далеко не так. Молодежь не оставляет без внимания людей преклонного возраста.

В преддверии празднования Дня пожилого человека общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявил старт республиканской благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям».

В рамках данной акции волонтерские отряды ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» организуют и проводят мероприятия по оказанию помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, ветеранам войны и труда, лицам, пострадавшим от последствий войн, и т.д. Добровольцы посещают на дому граждан вышеуказанных категорий, помогают им по дому, доставляют сельхопродукцию домой, а также дарят праздничное настроение в виде концертных программ и задушевных бесед.

В стороне не остались и активисты первичной организации ОО «БРСМ» государственного учреждения образования «Смолевичская районная гимназия». Совместно с исполняющим обязанности первого секретаря Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ» Каролиной Горощик ребята помогли собрать богатый урожай яблок одинокому пожилому человеку Регине Антоновне Кошель. После плодотворной работы хозяйка угостила своих помощников ароматными запеченными яблоками.

– Цель данной акции, – говорит Каролина Горощик, – обеспечить преемственность поколений через привлечение внимания молодежи к проблемам пожилых людей. Нужно сказать, волонтеры движения «Доброе Сердце» ОО «БРСМ» уделяют большое внимание заботе о старшем поколении, потому что молодым людям не безразличны судьбы своих близких и родных, а также тех, кто, к сожалению, в старшем возрасте остался без родственников. И члены «первички» БРСМ Смолевичской районной гимназии показали это на деле, первыми включившись в акцию. Нужно сказать, что мы и дальше в течение года будем навещать представителей старшего поколения, помогать им по дому, оказывая различную помощь. Очень важно помнить о своих предках и не забывать о них заботиться, ведь чужих бабушек и дедушек, как и детей, не бывает.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.