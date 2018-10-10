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Тест. Угадайте, сколько стоит вода в минских кафе и ресторанах

11.10.2018 12:32 — Разное | Tut.by  
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Во многих заведениях, в том числе в Минске, воду подают бесплатно. Ставят на стол кувшин и даже не спрашивают, собираетесь ли вы что-то заказывать. В то же время в других местах стакан воды может стоить столько же, сколько и одно из блюд. Хотите узнать, как хорошо вы разбираетесь в цене на воду в столичных ресторанах? Пройдите наш тест.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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Cтакан воды может стоить столько же, сколько и одно из блюд. Хотите узнать, как хорошо вы разбираетесь в цене на воду в столичных ресторанах? Пройдите наш тест.
 
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