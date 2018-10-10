Samsung представила первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

Samsung сегодня анонсировала новый смартфон — Galaxy A9. Его главная особенность заключается в основной камере с четырьмя модулями, впервые среди всех аппаратов крупных производителей.





Камеры расположены вертикально на задней стороне корпуса, рядом со сканером отпечатков пальцев. Самый верхний модуль — широкоугольный (120 градусов), на 8 Мп (f/2.4). С его помощью можно захватить в кадр больше пространства. Ниже — телефото камера на 10 Мп (f/2.4) с двукратным оптическим зумом. Третий датчик — основной, 24-мегапиксельный (f/1.7). Самый нижний — 5-мегапиксельный (f/2.2), используется для эффекта боке (размытия фона).



Фото: samsungmobilepress.com



Фото: samsungmobilepress.com



Фото: samsungmobilepress.com





Для создания фотографий лучшего качества в Galaxy A9 также применяются программные алгоритмы, корректирующие снимки в зависимости от того, что на них запечатлено. Всего доступно 19 режимов улучшения изображений.

Диагональ дисплея Galaxy A9 составляет 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+, матрица — Super AMOLED. Процессор восьмиядерный, оперативной памяти — 6 или 8 ГБ (в зависимости от модели), постоянной — 128 ГБ. Емкость встроенной батареи — 3800 мАч, поддерживается ускоренная зарядка через порт USB-C. Кроме того, можно сразу установить карту памяти. Операционная система — Android 8 Oreo с фирменной оболочкой производителя.

Продажи смартфона начнутся в ноябре 2018 года. Гаджет будет доступен в черном, синем и розовом цветах. Цену устройства производитель пока не называет.

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