Три простых действия, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами могут быть особенностью внешности или временным явлением. Как облегчить ситуацию и стоит ли из-за этого беспокоиться?



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Темные круги под глазами обычно появляются от усталости.

Среди других, менее очевидных причин дерматолог и профессор Университета Бонда в Австралии Майкл Фримэн называет генетику (у некоторых темные круги под глазами просто потому, что они были у их родителей), воздействие солнца (чувствительная кожа под глазами может вырабатывать больше меланина), истончение кожи с возрастом (сосуды под ней становятся более заметными). Также причиной может стать привычка тереть глаза — например, из-за долгого сидения за компьютером или во время аллергии.

Обычно темные круги под глазами — это нормально, и переживать тут не о чем. Но если потемнение и припухание появились только под одним глазом и постепенно становятся хуже, стоит поговорить с врачом, предупреждает авторитетный медцентр Mayo Clinic . В серьезных случаях (вроде аллергии), кроме темных кругов под глазами, есть и другие, не менее заметные симптомы.

Если темные круги под глазами — регулярная проблема, которая все-таки волнует, эксперты советуют обратиться к дерматологу. Если такое случается время от времени, высока вероятность, что помогут простые действия:

Охлаждение. Расширенные кровеносные сосуды под глазами могут способствовать возникновению темных кругов. Попробуйте прикладывать холодный компресс к этой зоне, чтобы облегчить ситуацию.

Подушка повыше. Положите под голову две или даже больше подушек, чтобы предотвратить отечность во время сна.

Хороший сон. Хотя короткий сон обычно не вызывает кругов под глазами, после тяжелой ночи мы сами можем выглядеть бледнее, и тени под глазами становятся более очевидными.