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Три простых действия, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами
Темные круги под глазами могут быть особенностью внешности или временным явлением. Как облегчить ситуацию и стоит ли из-за этого беспокоиться?
Темные круги под глазами обычно появляются от усталости.
Среди других, менее очевидных причин дерматолог и профессор Университета Бонда в Австралии Майкл Фримэн
Обычно темные круги под глазами — это нормально, и переживать тут не о чем. Но если потемнение и припухание появились только под одним глазом и постепенно становятся хуже, стоит поговорить с врачом, предупреждает авторитетный медцентр
Если темные круги под глазами — регулярная проблема, которая все-таки волнует, эксперты
Охлаждение. Расширенные кровеносные сосуды под глазами могут способствовать возникновению темных кругов. Попробуйте прикладывать холодный компресс к этой зоне, чтобы облегчить ситуацию.
Подушка повыше. Положите под голову две или даже больше подушек, чтобы предотвратить отечность во время сна.
Хороший сон. Хотя короткий сон обычно не вызывает кругов под глазами, после тяжелой ночи мы сами можем выглядеть бледнее, и тени под глазами становятся более очевидными.
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Темные круги под глазами могут быть особенностью внешности или временной проблемой. Как облегчить ситуацию и стоит ли из-за них беспокоиться?
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