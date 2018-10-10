Во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане ракеты «Союз» произошла «авария носителя». Об этом сказал диктор во время прямой трансляции пуска, сообщает ТАСС.



Фото: Роскосмос / vk.com

По данным источника « Интерфакса », авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. «Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют», — сказал источник.

Новый экипаж МКС жив и после аварии носителя совершит аварийное приземление — ориентировочно в Казахстане.

Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. «Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает», — сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.

На борту корабля, который отправился к Международной космической станции (МКС), находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Космонавты должны были провести на орбите 187 суток. По российской программе были запланированы 56 экспериментов.