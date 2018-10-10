"В день можно яблоко и кофе". Девушки о том, сколько килограммов возвращаются после диет

«Диета стала толчком для переосмысления того, что я ценю в жизни», — рассказывает молодая мама Юлия Березовская, которая год пыталась исправить последствия похудения. GO.TUT.BY узнал от девушек, которые столкнулись с проблемами на пути к «фигуре мечты», какой ценой дается заветная цифра на весах.



Фото: unsplash.com

«Стали выпадать волосы, ломаться ногти»

Фото: из личного архива героя

Мама в декрете Юлия Березовская увидела в социальной сети преображение своей знакомой, которая похудела на 10 килограммов с помощью диеты Дюкана. Девушка решила худеть таким же способом: начальный вес был 63 килограмма, а цель — избавиться от трех.

— Это оказалась невероятно простая и удобная диета. В интернете было множество информации от худеющих, настоящий гид по диете. Основной принцип такого питания — выбирать белковую пищу. Первые несколько дней полное исключение жиров и углеводов. Потом постепенно вводятся другие продукты, — рассказывает девушка.

Сначала результат для Юлии оказался лучше, чем она ожидала.

— За три первых дня я сбросила 4 кг и просто танцевала рядом с весами. Потом я сидела на диете еще пару недель и стала медленно из нее выходить, поскольку желаемый результат был достигнут. Всего минус 6 кг, я была в восторге!

Однако через месяц после диеты у девушки начались проблемы: стали выпадать волосы, ломаться ногти, прогрессировать экзема и сбился менструальный цикл. На устранение последствий, по словам Юлии, понадобился целый год. Девушка признается, что этот опыт ее многому научил: ценить то, что имеешь, и любить себя такой, какая есть.

— Сейчас я регулирую свой вес разгрузочными днями, стараюсь больше гулять и есть много овощей и фруктов.

«Я думала только о еде»

Фото: из личного архива героя

Самый большой вес, в котором была Валерия Ермак, — 91 кг. Когда решила худеть, предпочла строгую диету.

— Мне казалось, что плавные мне не помогут. И нужно действовать сразу агрессивно. Тем более, что эти диеты обещали очень быстрый результат за короткое время.

Девушка выбирала диеты в пабликах социальных сетей вроде «Типичной анорексички». Принципы — минимум еды. Например, можно было есть в день одно яблоко и выпивать черный кофе. Были варианты, когда нужно было только пить жидкость.

Валерия сидела на таких диетах больше полугода. Случались и небольшие срывы. Однако после таких экспериментов у девушки начались проблемы со здоровьем.

— Я долго ходила к врачу, он угрожал малокровием, и я литрами скупала гранатовый сок. Состояние было подавленное, сонливое, ничего не хотелось делать, я думала только о еде. Кружилась голова, я плохо спала. Сильно слоились ногти, волосы выпадали больше обычного. Появились проблемы с желудком, начались нарушения менструального цикла.

Девушке удалось сбросить около 10 килограммов. Однако после того, как в рацион вернулась привычная еда, Валерия в течение пары месяцев вернула вес.

Желание стать стройнее у девушки не исчезло, но сейчас она пользуется другими методами: ходит в тренажерный зал, старается придерживаться правильного питания.

— Есть овощи, курицу и творог оказалось гораздо проще, чем не есть вообще. А в «анорексичных» диетах смысла почти нет.

«Я держалась очень долго, пока не съела кусочек торта»

Галина Гаврилова — офисный работник, много времени проводит сидя. Самый внушительный вес, который когда-либо приходилось видеть на весах, — 105 килограммов. При этом Галине больше мешало осуждение других людей, нежели собственная фигура.

— С детства мне тыкали на полноту, но в 17 лет стало настолько обидно это выслушивать, что я резко отказалась от всего. Какой-то конкретной диеты не было, я сама вычитывала информацию, а потом ограничивала себя.

К похудению девушка решила подойти комплексно: в качестве физической активности появилась дыхательная гимнастика. На такой выбор повлияла бабушка Галины, которая за полгода занятий бодифлексом сбросила около 25 килограммов.

— Поначалу я занималась около часа, а когда привыкла и поставила правильную технику, то на занятие стало уходить около 20−30 минут. После бодифлекса я делала обычные упражнения на пресс, грудные и ягодичные мышцы.



Фото: Reuters

Ела Галина три раза в день. Последний прием пищи в 16.00. Если же ощущался голод, то до 17.00 девушка могла выпить кефир и съесть яблоко. Галина рассказывает, что вообще не покупала сладкое и даже забыла его вкус. Десертом стал обычный творог со сметаной. А для того, чтобы не было набегов на холодильник, она ложилась спать раньше.

— За первую неделю ушло около 5 кг, а потом за полгода остальные 15 кг. Минимальный вес, которого удалось добиться, был 79 кг. С питанием и упражнениями я держалась очень долго, пока не съела кусочек торта, — улыбается девушка.

Сорвалась Галина на дне рождения — поддалась на уговоры, что «от одного кусочка ничего не будет».

— Зная себя, надо было сдержаться. Конечно, не могу сказать, что я после дня рождения ела как не в себя, просто вредности вернулись в мою жизнь, пусть и не в таком количестве. Как итог, я набрала 10 кг из 20 сброшенных.

Срыв девушка объясняет собственной слабостью.

— Если берешься за себя, то должен осознавать, что это не временное, и тем более не надеяться, что результат будет таким всегда. Поддержание веса — это работа пожизненная.

Диетолог: «Если вы потеряли за неделю 5 кг, нечему радоваться»



Фото: из личного архива героини

— Как правило, диеты рассчитаны на короткий промежуток времени, — говорит диетолог Алла Манайкина. — Когда вы вернетесь в прежний, обычный для вас режим, потерянные килограммы незамедлительно вернутся, да еще и в большем количестве.

Продолжительный дефицит калорий или дефицит одного из макронутриентов, а именно белков, жиров или углеводов, — огромный стресс для своего тела. При таком питании организм замедляет метаболические процессы и переходит в режим «экономии энергии». В первую неделю таких диет, для многих, по сути, просто голодания, на самом деле наблюдается значительная потеря массы тела за счет выведения воды и расхода гликогена. В начале такой диеты организм обеспечивается энергией более чем на 80% за счет углеводов и лишь около 10−15% за счет жиров. Примерно через сутки запасы гликогена в печени и мышцах истощаются, но даже после этого в ход идут не жировые запасы, а мышцы. Это значит, что если вы потеряли за неделю даже 5 кг — нечему радоваться, так как это вовсе не жир, а вода и мышцы. Но после первой-второй недели скорость потери веса будет значительно снижаться. И в какой-то момент вы перестанете видеть результат или же не сможете больше терпеть на физическом и психологическом уровнях. Именно после этого организм и будет с огромной скоростью добирать то, чего его лишили ранее, и расставаться с этими запасами он захочет не так охотно, как раньше.