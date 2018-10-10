|
В Бресте Lexus повис на разделительном ограждении. С забора авто снимали сотрудники МЧС
Новости Беларуси. В Бресте водитель автомобиля Lexus повис на разделительном ограждении.
По
Водитель не пострадал.
Транспортное средство получило механические повреждения. Автомобиль снимали с забора сотрудники МЧС.
В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП РБ.
В середине сентября в Минске водитель Audi пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Это обернулось погоней со стрельбой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте водитель автомобиля Lexus повис на разделительном ограждении. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла ночью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)