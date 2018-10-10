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Сохранить православные традиции. В Гомеле презентовали уникальное издание, посвящённое Чонскому монастырю
Новости Беларуси. Тайная жизнь монахинь и подпольные монастыри. В Гомеле презентовали уникальное историческое издание, посвященное Чонковскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые обитель упоминается еще в середине XVII века. Судьба у монастыря непростая и временами даже трагичная. Перед его святынями читали молитвы старообрядцы, единоверцы, православные. Его населяли вначале монахи-мужчины, а позже он был преобразован в женский монастырь. После революции именно на долю монахинь пришлись непростые послереволюционные годы.
Наталья Козлова, автор книги:
Именно в Чонковском монастыре приняла постриг и святая покровительница Гомеля Манефа. До наших дней здания обители не сохранились: последние из них были утрачены в годы Второй мировой войны. Однако в 2000 году обитель напомнила о себе: во время земляных работ был найден большой клад серебряной ритуальной посуды.
Сейчас монастырские святыни можно увидеть в экспозиции музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
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Сохранить православные традиции. В Гомеле презентовали уникальное издание, посвящённое Чонскому монастырю
Новости Беларуси. Тайная жизнь монахинь и подпольные монастыри. В Гомеле презентовали уникальное историческое издание, посвященное Чонковскому монастырю,...
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