Всемирный банк предупредил об ухудшении условий мировой торговли

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Всемирный банк готовит Пекин и других акционеров к ухудшению условий мировой торговли, сообщил глава банка Джим Ким.

"Мы должны подумать о том, что они [Китай] должны делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению условий торговых отношений. Мы очень обеспокоены и работаем со всеми нашими странами, чтобы подготовить их к возможным ухудшениям", - сказал глава ВБ, передает ТАСС .

Он отметил, что ситуация в мировой торговле находится на повестке дня у всех стран и международных организаций. По словам Джима Ён Кима, если все страны, вовлеченные сегодня в торговлю, столкнутся с торговыми ограничениями, темпы мирового экономический роста безусловно начнут снижаться.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу предупредил о возможной эскалации напряженности в мировой торговле и ее негативном влиянии на мировую экономику. Организация понизила прогноз роста мировой торговли в 2018 году до 3,9% с 4,4%, прогнозируемое снижение темпов связано, в том числе, с влиянием санкций и ограничений в торговле.