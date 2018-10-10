Задержан брат Александра Кокорина, принимавший участие в избиении водителя и чиновника

Как сообщает телеграм-канал Mash , сегодня был задержан и помещен в изолятор брат Александра Кокорина Кирилл Кокорин.



Фото: инстаграм Александра Кокорина

Кирилл Кокорин был активным участником двух потасовок: избиения белорусского водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака .

Младшему брату Александра Кокорина 19 лет. Известно, что недавно он был исключен из университета за неуспеваемость и подделку медицинских справок. Как сообщает Sports.ru , только в этом году он нарушал ПДД 60 раз.

В ближайшее время в МВД по Москве должны явиться и два других участника потасовок.

Александр Кокорин и Павел Мамаев на 48 часов помещены в СИЗО .