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Задержан брат Александра Кокорина, принимавший участие в избиении водителя и чиновника
Как сообщает телеграм-канал
Кирилл Кокорин был активным участником двух потасовок: избиения белорусского водителя
Младшему брату Александра Кокорина 19 лет. Известно, что недавно он был исключен из университета за неуспеваемость и подделку медицинских справок. Как сообщает
В ближайшее время в МВД по Москве должны явиться и два других участника потасовок.
Александр Кокорин и Павел Мамаев на
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Как сообщает телеграм-канал Mash, сегодня был задержал и помещен в изолятор брат Александра Кокорина Кирилл Кокорин.
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