Сделай потише: портится ли слух, если слушать громкую музыку

The Challenger попросил врача-оториноларинголога клиники «Рассвет» Алену Маас рассказать, как громкая музыка влияет на слух, сколько времени в день можно проводить в наушниках и при каком уровне звука можно оглохнуть.



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— Слух действительно портится, если слушать громкую музыку. Но важно учитывать, какую громкость вы определяете для себя приемлемой. Большое значение имеет, слушаете ли вы музыку через наушники или через колонки. Первые острее влияют на слух, особенно если это маленькие наушники-вкладыши — они вызывают более выраженное воздействие звуковой волны на барабанную перепонку.

Об этом говорит, к примеру, большое исследование Европейского научного комитета по факторам риска для здоровья. В течение пяти лет ученые наблюдали уровень слуха у молодых людей без сопутствующей патологии после прослушивания громкой музыки (более 85 дБ) не менее одного часа в день. Исследователи отметили снижение слуха среди 5—10% пользователей плееров. Можно сделать вывод: если долго слушать музыку на высокой громкости, слух может снизиться.

Удивительно, что различные виды музыки воздействуют на слух по-разному. Наибольший вред наносят рок и рэп — любая интенсивная и даже агрессивная музыка. Наименьший — классика и латиноамериканские мотивы. Конечно, не стоит настаивать на зависимости между сенсоневральной тугоухостью (ухудшение слуха. — Прим. ред.) и музыкальным жанром, поскольку в литературе представлены немногочисленные исследования, посвященные этому вопросу.

Сколько часов в день можно слушать музыку

Допустимая норма — не более восьми часов в день при громкости 85 дБ. Этот стандарт установили специалисты Национального института по охране труда (NIOSH) и Ассоциации охраны труда и здоровья (OSHA) США. Но для наушников-вкладышей это значение ниже — 79 дБ. Большинство устройств для прослушивания музыки могут создавать звуковое давление в 120 дБ и даже выше.

Понятно, что человек вряд ли сможет сам определить, на каком уровне у него выставлена громкость. Поэтому лучше обращать внимание на появление специальных красных линий при изменении громкости на гаджетах. Все устройства предупреждают пользователей, что уровень звука слишком высокий. Или же выставляйте громкость не больше 70% от максимальной.

Нельзя забывать и об уровне громкости при прослушивании аудиокниг или лекций. Он должен быть тоже в пределах нормы.

Как внешний шум влияет на слух

Одна из самых больших проблем — прослушивание громкой музыки в метро. Внешний шум усугубляет повреждение волосковых клеток внутреннего уха, что увеличивает вероятность снижения слуха. То же самое относится и к концертам или музыкальным фестивалям.

Что делать при заложенности носа и отите

Почему врачи советуют людям с заложенностью носа промыть нос и воспользоваться сосудосуживающими каплями при полете? Чтобы снизить вероятность баротравмы среднего уха. Звуковая волна же не влияет на уровень атмосферного давления в барабанной полости. Поэтому при заложенности носа можно спокойно слушать музыку. А вот при наружном отите — нет. Кожа воспалена, и любое соприкосновение с ней посторонних предметов только усугубит положение. В таком случае можно слушать музыку через динамики.

Как понять, что человек теряет слух

Люди не сразу отмечают потерю слуха. Обычно они начинают плохо понимать речь, всё чаще переспрашивают, хотя кажется, что голос человека услышали.

Если же снижение слуха происходит на высоких частотах, могут превалировать симптомы ушного шума. Обычно при аудиологическом обследовании пациентов с такими симптомами можно отметить высокочастотную тугоухость.

К сожалению, восстановление слуха возможно только в ранний период, когда происходит резкое снижение слуха. Единственная форма терапии с доказанной эффективностью в таком случае — системные глюкокортикостероиды. Никакие витамины и прочие средства здесь не помогут. Но всё же эффективность такой терапии тоже может оказаться не совсем ожидаемой. Слуховой нерв и волосковые клетки повреждаются легко и практически не восстанавливаются. Поэтому лучше обращаться к врачу уже на следующий день после того, как вы заметили изменения в восприятии звуков.