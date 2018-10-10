В Смолевичах легковушка сбила пенсионера, который затем упал на ручную косу

Как стало известно, 79-летний мужчина находился возле магазина. В руках он держал велосипед, к которому была привязана ручная коса.

В это время легковой автомобиль Peugeot 408 под управлением 78-летнего жителя Смолевичей сдавал назад. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. Пенсионер не удержался на ногах и упал прямо на косу.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, пешеход получил колото-резаные раны. Мужчина был доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка. Представитель ГАИ призывает водителей автомобилей быть особенно внимательными при движении задним ходом.