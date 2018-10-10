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Годовалый ребёнок утонул в декоративном пруду в Лунинце
Трагедия произошла вечером десятого октября. Мальчик играл во дворе частного дома, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля.
Мужчина на несколько минут зашел в дом. Когда отец снова вернулся на улицу, то увидел сына в водоеме без сознания.
На место прибыла бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Была констатирована смерть ребенка.
По данному факту проводится проверка,
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Трагедия произошла вечером десятого октября. Мальчик играл во дворе частного дома, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля.
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