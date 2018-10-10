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Дневник официанта: Если вы пьете белорусский алкоголь, на вас смотрят как на г**но
Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился в Твиттере историями о своей работе - рассказал про чаевые, алкоголь и гонорары за слежку.
Флешмоб «Один лайк - один факт» пользуется в социальной сети Твиттер большой популярностью. Люди разных профессий рассказывают о своей работе такое, о чем не принято говорить в светской беседе.
Белорус с псевдонимом Сашка Тленный развлек подписчиков историями из жизни официанта. Правда, когда его сообщения получили большой отклик, сделал оговорку: не все факты стопроцентно достоверны - многое основано на слухах и рассказах коллег.
Он не советует заказывать картошку фри в заведениях общепита - говорит, пока ее донесут до вашего стола, кто-то из персонала может немытыми руками стащить из вашей тарелки пару соломинок.
Но это только цветочки! Кто-то из читателей написал, что коктейли с трубочкой тоже может кто-то попробовать. И Сашка подтвердил: это факт.
- Все коктейли, которые вам приносят, пробуют не только бармены, но и официанты, - отозвалась на факт одна из подписчиц.
Зато Сашка успокоил тех, кто переживал насчет испорченных продуктов, - таких историй он не слышал. И алкоголь в хороших заведениях, по его словам, никто не разбавляет.
- Люди почти никогда не разбираются в том, что заказали. Однажды перепутала стаканы с «Джеком» и самым шмурдяковым коньяком - никто ничего не заметил, - поделилась наблюдением еще одна подписчица.
А еще рассказала смешной факт про воровство.
- Я несколько лет назад работала в кафе. На двери в туалет у нас висело аккуратное ню-фото подкачанного мужика (нашего сушиста). Эту фотку то ли четыре, то ли пять раз воровали, - пишет Анна.
Отдельная больная тема у официантов и барменов - чаевые. Сашка призывает не обделять официантов и констатирует: на чаевых можно заработать до тысячи долларов. Правда, если работать без выходных.
- Не видел ни одного официанта, чтобы зарплата у него была белая, - констатировал Сашка.
Поработав официантом, Сашка теперь покупает только уличную еду, которая готовится на глазах. И признается: работа эта очень тяжелая, но все-таки прибыльная - не зря многие бросают учебу и остаются в сфере общепита.
Про еду и алкоголь
***
Как-то раз у нас был Александр Солодуха. На его саундчеке я выношу ему хлеб и случайно роняю его на пол. Саня заметил это со сцены и озвучил.
Я пошел якобы менять хлеб, на самом деле просто покурил пять минут и накормил его этим же хлебом. Поэтому аккуратнее с заменами.
***
Никогда, слышишь? Никогда не заказывай себе картошечку фри или по-деревенски на баре или в кафе! До твоего стола в твою тарелку залезет не одна пара рук, чтобы с***дить твою картошечку. А руки официанты хоть и моют, но этими же руками пепельницы драят.
***
Если вы пьете белорусский алкоголь, то официанты уже смотрят на вас, как на г**но. Исключение: вы богатый москаль, который потом оставит хорошо на чай.
***
Промоалкоголь делается так: водка бульба, кампари и что-то еще для цвета. Заливается все в бутылку от «Джека» и ставится на стол. А чаши для кальяна на промостолики, бывает, раскуривают по два раза.
Никто не бодяжит ваш алкоголь. Вам приносят тот вискарь, что вы и заказали. Хватит до***ваться к официантам. В нормальном заведении не будут бодяжить. Запомните.
***
«Тут не 50 грамм!» Ой, а иди ты на ***! С бутылки в розлив экономится максимум грамм 50. Тебе надо с этим разбираться?
***
Чеддер, камамбер, дорблю? Как правило, просто дешевые под**ки этих сыров вы найдете в своей сырной тарелке. Приятного аппетита.
***
В Минске я нигде не пил вкусный какао. Странный у меня вкус.
***
Испорченные продукты. Никогда и ни от кого я не слышал истории про просрочку. С этим чисто в нормальных заведениях.
***
Однажды повар уронил стейк на пол, и, чтобы не готовить новый, он поднял с пола упавший, обжарил его с двух сторон полминуты и сказал отдавать. А если у гостя будет что-то хрустеть на зубах, сказать, что это специи.
Про чаевые
***
Большинство людей в нашей стране не знают ничего о такой вещи, как чаевые. Им приходится об этом намекать. Запомните: если официант спрашивает, все ли вам понравилось, то вы обидели этого официанта чаевыми.
***
Официанту ничего не нужно, кроме ваших чаевых. Он выслушает вас, даст совет, пошутит, а потом на курилке: «С***, этот п****ас подсел на уши, а на чай 10 рубасов оставил».
***
Мой самый большой чай за смену был долларов 100 - 150, но слышал от людей про чаевые по 700 - 900 евро за смену. Такое случалось в годах 2013 - 2014, когда люди побогаче были. Ну а сейчас нормальный официант штуку долларов вполне может иметь, если будет е**шить без выходных.
***
С чаевыми дела в разных местах обстоят по-разному: где-то они у каждого свои, где-то общие на всех офиков, где-то какой-то процент идет на кухню, бар или администраторам.
***
У каждого офика есть «свои гости», которые оставляют хорошие чаевые только ему.
***
Официант не несет вам сдачу не из-за того, что надеется на вашу забывчивость, а тупо потому, что насобирать эту мелочь не так уж и легко.
Про тупость
***
В общепите работают в основном очень тупые люди. Как-то раз я одному официанту сказал, что бабочку не ОДЕВАЮТ, и получил ответ: «А что? Надевают? ***ть ты тупой».
***
Очень часто девушек в администраторы берут за красивые ноги и глаза, а сами они очень глупенькие. Видел администраторов, которые на калькуляторе отнимали 20 от 50. Есть очень умные и хитрые женщины, но их мало.
***
Знаю одного стажера, который как-то натирал посуду ветошью, смоченной жидкостью для мытья окон. Он сказал, что его сразу же и уволили из того заведения после такого.
Про секс, съем и девушек
***
Как-то видел, что две студентки, которые пришли просто потанцевать, продались то ли за $400, то ли за $500 и уехали скакать на *** пожилого иностранца.
***
Как-то компания кавказцев подкатила к столику, где тусовался девичник. Девочки красиво их отшили. Потом ребята просто высыпали огромную котлету бабок на стол, девочки послушно собрали бабосы и пересели к ним вместе с невестой. Ну что, жених, твоя точно не такая?
***
В клубах есть специальные девушки, которые работают на клуб, разводят мужиков на деньги, а потом получают с этого проценты. Но думаю, что это и так все знали.
***
Горячий официант, который т***нул какую-то девочку в подсобке? Да в каждом заведении таких историй десятки. Поэтому, девочка, если с тобой такое было, то ты точно у него не единственная такая была.
***
Проститутки в клубах берут по 200 - 400 евро за один раз. Слышал про случаи в Минске, когда девушка за одну ночь успевала покататься с двумя разными компаниями. Наверное, на отпуск собирала.
***
Мою подругу один раз гость жмякнул за булочки, а она в ответ потребовала извинений и отдала стол другому официанту. После разборки с менеджером гостю подарили бутылку вина, стоимость которой высчитали из зарплаты девочки. Защищать свое достоинство чревато.
Про особенности профессии
***
Работа официантом - это тяжелый труд. Смены минимум по 10 - 12 часов. Бывают и по 15. И почти все время на ногах. Ноги - слабое место официанта. Постоянные грибки, вонь, боль в коленях и прочее все ужасное.
***
Я уже говорил, что это очень тяжелый труд? Большинство офиков работают под алкоголем, веществами или под тем и тем, ибо по-другому ноги не носят.
***
Опытный официант - это бармен и повар в одном флаконе. Как-то у нас работал один повар, и он не справлялся. Два официанта стали на кухню и отдавали заказы не хуже самого повара.
***
Официантом я уже не работаю давно, но поднос кручу до сих пор. Кручение подноса на среднем пальце - самое бесполезное и занимательное занятие. Кто-то тратит на это по полгода, но я освоил за месяц.
***
После работы официантом я вне дома ем только уличную еду. Там я хотя бы вижу, как ее готовят.
***
В нашей стране к официантам в основном относятся как к мусору. П**дят картоху офики, грубят гости. Где тут причина, а где следствие, я разбираться не хочу.
***
Как-то я обслуживал свою землячку, а она даже меня не узнала, ведь ни разу не подняла глаза на официанта. Это к тому, как относятся к официантам у нас.
***
Я знаю десятки историй про ребят, которые поступили на заочку, начали работать в общепите, а потом бросили учебу ради общепита. Легкие деньги легко сносят башню.
***
Общепит кормит бомжей вашего города. Они собираются возле урн у заведения и роются в них, когда стаф выносит мусор. Я лично раздавал бомжам сигареты, которые не курю.
Про слухи и сплетни
***
Весь стаф заведения вас обсуждает. Даже если вы пришли сюда первый раз.
***
Слухи в общепите одного города разносятся с бешеной скоростью. Как-то моя девушка (уже бывшая) пошла со своим бывшим попеть в одно караоке. К утру я уже об этом знал. Если бы Шерлок был в современном Минске, то вместо бродяг он использовал бы общепит для информирования.
Про клиентов и легкие деньги
***
Если тебе улыбается официантка, то только потому, что это ее работа. На самом деле ты урод.
***
Как-то я продал богатому мужику пельмени за $50. Их в меню у нас не было, как не сложно догадаться. Пришлось бежать в ночной магазин и договариваться с кухней на варку. До сих пор жалею, что не сторговался с кухней на $100, а мог.
***
В первые месяцы после деноминации у нас одни ребята запутались в цифрах и пробухали 200 миллионов на старые. Вот так вот обычные мужики посидели на 10 штук баксов.
***
- Что-нибудь из закусок?
- Ой, нет, мы только что из ресторана.
Серьезно? Завязывайте со своими тупыми отмазами. Нет денег на еду? Скажите, что не голодны. Зачем отмазы?
***
Хочешь вывести официанта из себя и заставить его поливать всеми благими матами тебя на кухне? Попроси его упаковать остаток ужина с собой. И кстати, в этот момент весь стаф тоже поджирает вашу еду, а на щипцы многие забивают и кладут еду в боксы тупо руками.
Макс Корж не любит фотографироваться, когда отдыхает.
***
Бармены и офики в некоторых местах левачат. Отдают коктейль, напиток, но в чек не пробивают. Деньги забирают себе.
***
Какие бы гости ни были, все под конец праздника превращаются в стадо быдла. Куча побитой посуды, заблеванные столы и драки - эти вещи всегда присутствуют на больших банкетах.
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Как-то в мои 17 лет меня попросил гость сбегать за телефоном в машине. За это он мне дал $20. В этот момент я понял, что в этом мире есть богатые люди, которые могут тебе заплатить 20 баксов за 20 шагов.
***
Про воровство
У всех официантов есть история про девушек (а у меня даже и про парней), которые п****т из папки чаевые официанта, после того как их папик закинул денег.
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Как-то девушка с моего столика несколько раз пыталась с***дить бумагу из туалета. Я ей делал замечания, но она была в такой кондиции, что ничего не понимала, и я решил подарить ей.
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Официанты воруют из заведений. Воруют посуду, одежду и что угодно. Но далеко не во всех заведениях так. Есть заведения, где охрана очень сильно проверяет вещи стафа, но даже из таких заведений видел, как выносили бокалы.
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Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился в Твиттере историями о своей работе - рассказал про чаевые, алкоголь и гонорары за слежку.
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