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Как в этом году менялись цены на "проблемное" мясо, за которые взялись чиновники
Цены на курицу и свинину в сентябре
Какие продукты больше всего подорожали в этом году
Больше всего с начала этого года подорожали свекла (+46,9%), свежая капуста (+44,8%), морковь (+34%), пшенная крупа (+29,3%), репчатый лук (+25,8%), цитрусовые плоды (+15,9%).
Следом по росту цен расположились мясо курицы (+15,2% с начала года), полуфабрикаты из мяса птицы (+15%), свинина, кроме бескостной (+10,2%), бескостная свинина (+8,3%).
В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.
На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания
Как в этом году изменялись цены на мясо
Сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь взлетели — показатель составил 1,9%. Предыдущее видимое повышение наблюдалось в июне, когда цифра достигла 1,4%. Для сравнения — в августе подорожание к предыдущему месяцу составило 0,9%, в июле — 0,17%.
В сентябре цены на кур (включая бройлеров) повысились на 0,82%, а на полуфабрикаты из мяса птицы — на 0,86%.
В сентябре цены на свинину бескостную повысились на 5,6%, а на свинину (кроме бескостного мяса) — 6,4%. Для сравнения, в августе эти показатели составляли 1,5% и 4,1% соответственно.
Цены на мясо значительно выросли именно за последний год. Сейчас власти
Напомним, по официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси
Следом за курицей последовала свинина.
— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, —
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FINANCE.TUT.BY посмотрел в официальной статистике, как в этом году менялись цены на мясо.
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