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Как в этом году менялись цены на "проблемное" мясо, за которые взялись чиновники

11.10.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
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Цены на курицу и свинину в сентябре снова выросли. Власти сейчас пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован. FINANCE.TUT.BY посмотрел в официальной статистике, как в этом году менялись цены на мясо.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Какие продукты больше всего подорожали в этом году 

Больше всего с начала этого года подорожали свекла (+46,9%), свежая капуста (+44,8%), морковь (+34%), пшенная крупа (+29,3%), репчатый лук (+25,8%), цитрусовые плоды (+15,9%).

Следом по росту цен расположились мясо курицы (+15,2% с начала года), полуфабрикаты из мяса птицы (+15%), свинина, кроме бескостной (+10,2%), бескостная свинина (+8,3%).

В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.

На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

Как в этом году изменялись цены на мясо

Сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь взлетели — показатель составил 1,9%. Предыдущее видимое повышение наблюдалось в июне, когда цифра достигла 1,4%. Для сравнения — в августе подорожание к предыдущему месяцу составило 0,9%, в июле — 0,17%.

 

В сентябре цены на кур (включая бройлеров) повысились на 0,82%, а на полуфабрикаты из мяса птицы — на 0,86%.

 

В сентябре цены на свинину бескостную повысились на 5,6%, а на свинину (кроме бескостного мяса) — 6,4%. Для сравнения, в августе эти показатели составляли 1,5% и 4,1% соответственно.

 

Цены на мясо значительно выросли именно за последний год. Сейчас власти пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован и какие меры необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем не допустить его.

Напомним, по официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси дорожало мясо курицы. Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. Производители, в свою очередь, сослались на то, что увеличился экспорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.

Следом за курицей последовала свинина.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснял ранее Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел в официальной статистике, как в этом году менялись цены на мясо.
 
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