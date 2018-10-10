Сергей Варивода: Авторынок страны: и все вокруг народное





Некоторые итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в третьем квартале

Автомобильные эксперты без устали комментируют свеженькую квартальную статистику продаж автодилеров от БАА. Есть о чем поговорить: +58% - это вам не какие-нибудь хилые проценты роста основных макропараметров страны.

Не стану отбирать хлеб аналитиков профильных СМИ и повторять сказанное. Но хотелось бы обратить внимание на кое-какие незамеченные детали рыночного роста. Некоторые из них интересны сами по себе, а другие вполне могут оказаться предвестником новых тенденций.

Итак:

Первое. Рынок новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в третьем квартале текущего года показал впечатляющий рост, что не преминули отметить аналитики. Однако кварталом ранее рост г\г составлял 81%!

О стремительном замедлении темпов роста авторынка свидетельствует и анализ параметров роста не к соответствующему периоду прошлого года, а к предыдущему кварталу. И если годом ранее третий квартал позволил увеличить дилерские продажи на 16%, то в году текущем прирост продаж не превысил одного процента. Думаю, что рынок не увидел бы и этого роста, если бы не очередной «девальвец у нас и у них», что очевидно повлияло на желание граждан приобрести в сентябре подешевевшие в «у.е.» автомобили.

Очевидно, что четвертый квартал покажет еще более умеренный рост в пределах 40% г\г. Однако это не помешает авторынку Беларуси установить рекорд по темпам годового прироста продаж.

Второе. Весь пьедестал и место возле него заняли «народные марки». На первой позиции самая популярная марка Франции – Renault, на второй – российская Lada, «бронза» у народного немецкого бренда Volkswagen и, наконец, на четвертой позиции оказался народный белорусский Geely. Так что вкусы белорусов совпадают что с западом, что с востоком.

Третье. Если с западом все понятно, мы готовы ездить на их автомобилях, если они собраны на востоке, у нашей соседки по Таможенному союзу, то вот китайский восток – дело тонкое. И если рост продаж «нашемарки» Geely дело ожидаемое, то стремительный взлет на вторую позицию среди китайских марок мало кому известного бренда Zotye белорусского производства не может остаться незамеченным.

По данным производителя СП ЗАО «Юнисон» в сентябре продан 31 легковой автомобиль модели Zotye T600. В одиннадцать раз меньше продаж Geely. Разницу с полной уверенностью можно записать в актив бюджета страны.

Там же, где конкуренция на равных, Zotye сумела обойти старожилов рынка Lifan и Chery.

И еще немного о «белорусских китайцах». В сентябре на рынке Российской Федерации Geely продолжила закрепляться на третьей позиции (362 авто), оттеснив на позицию ниже Zotye (263 авто). Оба бренда сохраняют свою долю рынка в 0,2% совокупных продаж.

Четвертое. Кратковременное «окно возможностей» приобретения подешевевших автомобилей в Российской Федерации в этот раз не сильно вдохновило белорусов. Показатель «неорганизованного ввоза» из Российской Федерации слегка подскочил в сентябре, но не вышел за пределы 8%. В среднем в текущем году он сохраняется в пределах 5%.

Пятое. Степень монополизации белорусского рынка, пусть медленно, но снижается. Доля трех ведущих марок в продажах автодилеров БАА (Км1) снизилась с 58,29% годом ранее до 55,24% в третьем квартале 2018 года.

Доля первой пятерки моделей-лидеров (Км2) сократилась с 39% до 38,2% совокупных дилерских продаж.

Чуда не произойдет. По итогам четвертого квартала российская «народная марка» Lada станет народной и у белорусов. И хотя по итогам года Renault вероятнее всего получит «золотую медаль», но исход этой борьбы уже предрешен. Спустя шесть лет АвтоВАЗ вернет себе пальму первенства.

Других изменений в рейтингах белорусской Big Four в будущем году не предвидится. Впрочем, поживем-увидим. Ведь расклад сил в лидирующей четверке может изменить одно авторитетное слово.