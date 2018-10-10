ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криптовалюты в шаге от провала?

11.10.2018 13:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Криптовалюты в шаге от провала?

Общий долларовый объем финансовых операций с монетой снизился с 3,7 млрд долларов в конце 2017 года до 670 млн долларов в сентябре текущего года.

Рынок цифровых денег находится на грани провала, считают аналитики компании Juniper Research. Они опубликовали новое исследование, согласно которому долларовые объемы биткоин-транзакций за последние десять месяцев упали с 3,7 млрд долларов до 670 млн долларов, на 84%, пишет Bloomberg.

Специалисты подсчитали, что в конце 2017 г. среднедневной объем биткоин-транзакций сократился с 360 тыс. в конце 2017 года до 230 тыс. в сентябре текущего года. За первый квартал 2018 года общий объем финансовых операций превысил 1,4 трлн долларов, хотя за весь предыдущий год это число составило 1,7 долларов. Однако с апреля по июнь этот показатель упал на 75%, до 1,05 триллионов долларов.

«Основываясь на активности, которая наблюдается в первой половине третьего квартала, Juniper сделал вывод о снижении стоимости транзакций на 47%», — отметили эксперты.

Они добавили, что цифровые деньги не смогли вырасти на фоне неспокойной геополитической обстановки из-за борьбы США и Китая и проблем, связанных с выходом Великобритании из Европейского союза. Ранее инвестор Рик Эдельман заявил, что биткоин задержится надолго, а ситуация в отрасли значительно изменится после того, как американская SEC одобрит запуск криптовалютных ETF, пишет РБК.
 

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общий долларовый объем финансовых операций с монетой снизился с 3,7 млрд долларов в конце 2017 года до 670 млн долларов в сентябре текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь проведет лучшую Олимпиаду в истории шахмат – Анастасия Сорокина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика