Криптовалюты в шаге от провала?





Общий долларовый объем финансовых операций с монетой снизился с 3,7 млрд долларов в конце 2017 года до 670 млн долларов в сентябре текущего года.

Рынок цифровых денег находится на грани провала, считают аналитики компании Juniper Research. Они опубликовали новое исследование, согласно которому долларовые объемы биткоин-транзакций за последние десять месяцев упали с 3,7 млрд долларов до 670 млн долларов, на 84%, пишет Bloomberg.

Специалисты подсчитали, что в конце 2017 г. среднедневной объем биткоин-транзакций сократился с 360 тыс. в конце 2017 года до 230 тыс. в сентябре текущего года. За первый квартал 2018 года общий объем финансовых операций превысил 1,4 трлн долларов, хотя за весь предыдущий год это число составило 1,7 долларов. Однако с апреля по июнь этот показатель упал на 75%, до 1,05 триллионов долларов.

«Основываясь на активности, которая наблюдается в первой половине третьего квартала, Juniper сделал вывод о снижении стоимости транзакций на 47%», — отметили эксперты.

Они добавили, что цифровые деньги не смогли вырасти на фоне неспокойной геополитической обстановки из-за борьбы США и Китая и проблем, связанных с выходом Великобритании из Европейского союза. Ранее инвестор Рик Эдельман заявил, что биткоин задержится надолго, а ситуация в отрасли значительно изменится после того, как американская SEC одобрит запуск криптовалютных ETF, пишет РБК .

