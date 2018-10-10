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В Бресте водитель Lexus "дал угла". Автомобиль с забора снимали спасатели
В Бресте водитель Lexus влетел в разделительное заборное ограждение. Об этом
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Авария произошла 10 октября, около 23.30, на улице Московской. Водитель Lexus ехал со стороны проспекта Машерова. При повороте налево он не справился с управлением и влетел в ограждение.
По информации инспекторов, 38-летний водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. С заборного ограждения транспортное средство снимали работники МЧС.
В отношении водителя составили административный протокол по ч.5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь.
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Авария произошла 10 октября, около 23.30, на улице Московской.
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