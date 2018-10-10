Минимальная зарплата и доходы населения за сентябрь не индексируются

Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексируются.

Об этом сообщается в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Там уточняют, что инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%.

Размер минимальной заработной платы увеличился 1 января 2018 года до 305 рублей, денежные доходы пересматривались в марте. Таким образом, инфляция по отношению к январю и марту также не превысила 5%-ного порога.

Гражданам, получающим доходы от других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.

Размер "минималки" остался прежним - 305 рублей. Это на порядок ниже , чем в других странах. В планах белорусского правительства повышение минимальной заработной платы до размера среднедушевого потребительского бюджета для семьи из 4 человек (на данный момент это 340, 56 рубля).

Денежные доходы населения за сентябрь 2018 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 213 рублей 67 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.