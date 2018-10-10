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Минимальная зарплата и доходы населения за сентябрь не индексируются
Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексируются.
Об этом сообщается в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Там уточняют, что инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%.
Размер минимальной заработной платы
Гражданам, получающим доходы от других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.
Размер "минималки" остался прежним - 305 рублей. Это на порядок
Денежные доходы населения за сентябрь 2018 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 213 рублей 67 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
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Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексируются. Об этом...
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