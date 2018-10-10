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Минимальная зарплата и доходы населения за сентябрь не индексируются

11.10.2018 12:33 — Разное | БДГ  
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Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексируются.

Об этом сообщается в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Там уточняют, что инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%.

Размер минимальной заработной платы увеличился 1 января 2018 года до 305 рублей, денежные доходы пересматривались в марте. Таким образом, инфляция по отношению к январю и марту также не превысила 5%-ного порога.

Гражданам, получающим доходы от других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.

Размер "минималки" остался прежним - 305 рублей. Это на порядок ниже, чем в других странах. В планах белорусского правительства повышение минимальной заработной платы до размера среднедушевого потребительского бюджета для семьи из 4 человек (на данный момент это 340, 56 рубля).

Денежные доходы населения за сентябрь 2018 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 213 рублей 67 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

 
 
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Уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексируются. Об этом...
 
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