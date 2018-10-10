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"Это интервью или что?". Появилось видео с допросов Мамаева и Кокорина
ГУ МВД по Москве опубликовало видеоподтверждение прибытия на допрос российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева
На допросе Мамаев прячет лицо под кепкой, а Кокорин расслабленно сидит в кресле и улыбается.
Утром за поведение Кокорина
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ГУ МВД по Москве опубликовало видеоподтверждение прибытия на допрос российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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