"Это интервью или что?". Появилось видео с допросов Мамаева и Кокорина

ГУ МВД по Москве опубликовало видеоподтверждение прибытия на допрос российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Восьмого октября игроки сборной России с компанией своих друзей сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На допросе Мамаев прячет лицо под кепкой, а Кокорин расслабленно сидит в кресле и улыбается.

Утром за поведение Кокорина извинился его отчим , который при этом отметил, что Пак оскорблял футболистов.

Сегодня также был задержан брат Александра Кокорина Кирилл.