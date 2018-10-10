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"Это интервью или что?". Появилось видео с допросов Мамаева и Кокорина

11.10.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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ГУ МВД по Москве опубликовало видеоподтверждение прибытия на допрос российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Восьмого октября игроки сборной России с компанией своих друзей сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На допросе Мамаев прячет лицо под кепкой, а Кокорин расслабленно сидит в кресле и улыбается.

Утром за поведение Кокорина извинился его отчим, который при этом отметил, что Пак оскорблял футболистов.

Сегодня также был задержан брат Александра Кокорина Кирилл.

 
 
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ГУ МВД по Москве опубликовало видеоподтверждение прибытия на допрос российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
 
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