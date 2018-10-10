Ипэшники возвращаются на торговые места? В Беларуси выросла заполняемость рынков и ТЦ

Несмотря на опасения предпринимателей, заполняемость торговых мест на рынках и в торговых центрах растет. На 1 июля нынешнего года этот показатель составил 75,5%, рассказали FINANCE.TUT.BY в Белстате. Для сравнения: на 1 января 2016 года заполняемость рынков и ТЦ была заметно ниже — 64,9%.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но хотя заполняемость рынков и ТЦ растет, до показателя 2010-го года в 84,3% она пока не дотянула. На 1 января нынешнего года этот показатель составлял 71,2%, на 1 апреля — 71,9%, на 1 июля — 75,5%.



Данные: Белстат

Места в торговых центрах традиционно заполняются активнее — самая большая разбежка между ТЦ и рынками была зафиксирована на 1 января этого года, она составила 12,4%.



Данные: Белстат

Лучше всего заполнены рынки в Минске и Могилевской области. Хуже всего обстоят дела в Брестской области — отставание от лидера составляет 19,9%.



Данные: Белстат

Ситуация с торговыми центрами кардинально отличается: лучший показатель в Гродненской области, а худший — в Витебской.



Данные: Белстат

Предприниматель: «Тенденция обратная — люди все чаще уходят в сферу услуг»

Витебская предпринимательница Ирина Яскевич, которая принимает участие в обсуждении проблем ИП на площадке при Минэкономики, считает, что повышающаяся заполняемость рынков и торговых центров «еще не говорит о росте числа ипэшников-торговцев». По ее мнению, тенденция обратная — люди все чаще уходят в сферу услуг.

— Например, раньше в нашем торговом центре было три точки с ремонтом одежды, а сейчас — пять или шесть, — объясняет она.

По словам женщины, нередки случаи, когда ипэшник присоединяет торговое место ушедшего соседа. В таком случае появляется возможность экономить на налоге, кассовом аппарате и всех отчетах, но можно разложить товар более красиво.

— Допустим, у нас шесть человек ушло, а на их место пришел один. Площадь осталась та же, но количество предпринимателей уменьшилось. Он стоял на шести квадратах, а теперь занимает 12. Площадь та же, но вместо двух человек остается один. Теперь на одной цепочке не должно висеть по 20 вещей.

Также женщина отмечает, что в последнее время она наблюдает особый интерес к торговым местам на рынке. Причина в том, что скоро к кассовым аппаратам будут подключены СКНО — средство контроля налогового органа. «Там (на рынках. — Прим. ред.) их пока не требуют, и это преимущество для предпринимателя. Это вроде как новшество, но несет дополнительные затраты», — поясняет Ирина.

Напомним, в Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Если на начало этого года их насчитывалось 236,1 тысячи, то на 1 сентября — на 3913 больше. Это следует из данных МНС. При этом удельный вес налоговых поступлений от ИП в бюджет страны растет. Снизился этот показатель только в двух регионах.

При этом продолжает сокращаться число предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с началом этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%).

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

В то же время в этом году увеличивается количество ипэшников в таких сферах, как промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.

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