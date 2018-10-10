Белорусский дзюдоист Колосов выиграл золото летних юношеских Олимпийских игр





Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира.

Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. В копилке сборной Беларуси - еще одна медаль, сообщает tvr.by .

15-летняя белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Всего у нашей команды на Играх в Аргентине четыре медали.