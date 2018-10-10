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Белорусский дзюдоист Колосов выиграл золото летних юношеских Олимпийских игр
11.10.2018 13:54 — Разное | Ежедневник
Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира.
Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. В копилке сборной Беларуси - еще одна медаль, сообщает
15-летняя белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Всего у нашей команды на Играх в Аргентине четыре медали.
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Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира.
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