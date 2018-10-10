Беларусь проведет лучшую Олимпиаду в истории шахмат – Анастасия Сорокина

Поколение постарше должно помнить чемпионат СССР-79 по шахматам, который проходил в Беларуси. В конце 70-х - начале 80-х шахматами увлекалась вся страна, и главной звездой минского турнира был первый международный гроссмейстер БССР Виктор Купрейчик, которого спортивная легенда Михаил Таль прозвал «Д'Артаньяном» за атакующий стиль игры. Однажды Купрейчик сказал своей племяннице Насте, что женских шахмат не бывает, и отсоветовал ей заниматься этим видом спорта. Но девочка не послушалась. Спустя 30 лет именно она способствовала тому, что в нашей стране было решено провести Всемирную шахматную Олимпиаду 2022 года.

Сегодня племянница Купрейчика Анастасия Сорокина – мастер спорта международного класса (МСМК), она возглавляет Белорусскую федерацию шахмат и с октября 2018 года занимает высокий пост вице-президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Вдобавок наша соотечественница известна как высококлассный судья. В этом статусе ей доводилось работать на матчах женских первенств мира.

Путь на вершины шахматной карьеры Анастасии пролегал через Австралию. Она была заиграна за сборную этого континента и вполне могла там остаться, однако выбрала жизнь в Беларуси.

- Анастасия, поздравляем с назначением на пост вице-президента ФИДЕ! Правду говорят, что именно категоричное высказывание вашего дяди насчет женских шахмат стало определяющим для вашей карьеры?

- Для меня все началось немного раньше. Я пришла в шахматы в 6 лет и сразу начала выигрывать у мальчиков вдвое старше. Видимо, во мне был природный талант, который не удалось развить до конца в силу чрезмерной живости характера. Однако дядины слова дали дополнительный толчок. Значит, мужчины могут играть в шахматы, а женщины - нет? Мне захотелось доказать обратное. Только не подумайте, что я феминистка. Наоборот, я очень люблю мужчин и считаю, что за каждой успешной женщиной стоит надежный мужчина.

- Какую роль в вашей жизни сыграла Австралия?

- Поехать туда было моей детской мечтой. В начале 2000-х я начала активно изучать шахматные школы в Австралии. На тот момент я уже была МСМК. Разослала резюме. Неожиданно пришло приглашение на тренерскую работу с детьми. Я его приняла. Авантюра? Безусловно. Но мне было 23, а в этом возрасте кажется, что весь мир у твоих ног. Родители по друзьям насобирали мне $1000, и с этой суммой я полетела покорять Австралийский континент. Помню, произвела фурор в аэропорту, приехав в осенних сапогах и кроличьей шубе. Я работала в Брисбене, а потом в Мельбурне. Выучила язык и открыла свою детскую школу. Выступала за сборную.

- Своих тренеров в Австралии не хватало?

- Тогда у них шахматы только начинали развиваться. Специалистов искали по всему миру. Самое любопытное, что господдержки этому вида спорта в Австралии как не было, так и нет. На Олимпиады мы летали за свой счет.

- Вы ведь не меняли гражданство. Как же могли выступать за сборную?

- Получать австралийское гражданство и не требовалось. По общим правилам, если федерация одной страны заинтересована в иностранном спортсмене, она может буквально «выкупить» его у федерации другой страны. Обязательные условия – согласие спортсмена, а также выплата так называемого трансфера Fee. Сумма зависит от звания и рейтинга шахматиста и идет в бюджет ФИДЕ. Например, за меня когда-то австралийская федерация заплатила около $500. А если бы сегодня, скажем, белорусская федерация шахмат захотела «купить» чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, это стоило бы примерно $100 000. Не считая суммы, которую Карлсен запросил бы для себя лично.

- Как вам жизнь в Австралии?

- В Брисбене я не прижилась. Местные жители вежливые, но очень закрытые. Живут по принципу «ты не трогаешь меня, а я - тебя». В Мельбурне было комфортнее. Это очень многонациональный город. Но меня тянуло на родину, поэтому я вернулась в Беларусь.

Чипы

- В чем сложность работы шахматным судьей?

- Правила все время корректируются. Ускоряется темп жизни, ускоряются и шахматы. Мы все чаще переходим на быстрые шахматы, блиц. Игрокам нужно принимать быстрые решения, судьям, в свою очередь, приходится на них оперативно реагировать.

Главная проблема шахмат – электронные подсказки. Понятно, что соревноваться с компьютером очень тяжело. В век высоких технологий некоторые игроки пытаются «читерствовать», доходит до вживления микрочипов под кожу. Такие случаи были.

- Как вообще можно с этим бороться?

- После каждой сыгранной партии мы передаем запись игры специалистам, которые с помощью компьютерных программ анализируют ходы игроков. Если система заподозрит в игроке мошенника, берем его на особый контроль.

Во время турниров проверяются кабинки туалетов, запрещается брать с собой на матчи часы, ручки. Сложнее всего, конечно, работать в жарких странах, где мужчины носят традиционные головные платки: под ними можно спрятать что угодно.

Олимпиада

- Какие перспективы для Беларуси открывает ваше назначение на пост вице-президента ФИДЕ?

- Работая в женской комиссии ФИДЕ, я долгие годы старалась продвигать не только мировые, но и белорусские шахматы. Буду дальше работать в этом направлении. Чтобы в Беларуси проводилось как можно больше турниров, чтобы нас узнавали за границей, а наших спортсменов приглашали на соревнования.

- Как стало возможно, что нашей стране доверили проведение самого статусного шахматного турнира?

- У Беларуси очень богатое шахматное наследие. Многие помнят Болеславского, Купрейчика. На слуху фамили Дыдышко, Гельфанда, Александрова, Федорова. Огромные надежды сегодня возлагаем на Влада Ковалева, Настю Зезюлькину, Олю Боделько. У нас также очень перспективная молодежь в возрасте 12-14 лет: ребята уже сейчас постоянно берут медали на чемпионатах мира и Европы. Так что шахматы в Беларуси живы и развиваются – это основа.

Для того чтобы проведение Олимпиады доверили нашей стране пришлось проделать большую работу. Первым шагом стало совместное с Минспорта и НОК предложение провести у нас президентский совет ФИДЕ. Это было необходимо, чтобы познакомить Международную федерацию с нашей страной. Потому что когда я внутри ФИДЕ завела разговор о том, что мы планируем подать заявку на проведение Олимпиады, один из высокопоставленных чиновников спросил: «А у вас вообще аэропорт есть?»

Мы показали членам совета международной шахматной федерации нашу страну, Минск, «Минск-Арену», и они остались под большим впечатлением. В итоге нам удалось обойти таких конкурентов за право проведения Олимпиады, как Тунис и Южная Корея. И это даже несмотря на то, что корейская заявка предполагала вдвое больший бюджет, чем у нас. Нашу заявку, к слову, поддержал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Думаю, мы оправдаем надежды и проведем самую лучшую Олимпиаду в истории шахмат.