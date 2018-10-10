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Специальный броневик ФСБ "Фалькатус" показали в действии
Разработанный непосредственно для спецподразделений антитеррора ФСБ броневик «Фалькатус» засветился в новом
Видео ценно тем, что показывает бронеавтомобиль изнутри: его оборудование и вооружение. Сведений об этой машине немного. Известно, что «Фалькатус», созданный по теме «Каратель», построен на спортивном шасси КамАЗ-4911. Весит боевая машина порядка 12 тонн и способна развивать скорость 150 км/ч. Расход топлива на такой скорости довольно большой: 100 литров на 100 километров.
«Фалькатус» бронирован по шестому классу защиты. Это значит, что машина способна выдержать круговой обстрел из 7,62-мм снайперской винтовки СВД пулями со стальным термоупрочненным сердечником.
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Видео показывает бронеавтомобиль изнутри: его оборудование и вооружение.
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