Разработанный непосредственно для спецподразделений антитеррора ФСБ броневик «Фалькатус» засветился в новом репортаже ТК «Звезда». Съемки велись во время учений, по легенде которых сотрудники ЦСН ФСБ штурмуют здание, где условные террористы устроили газовую атаку.

Видео ценно тем, что показывает бронеавтомобиль изнутри: его оборудование и вооружение. Сведений об этой машине немного. Известно, что «Фалькатус», созданный по теме «Каратель», построен на спортивном шасси КамАЗ-4911. Весит боевая машина порядка 12 тонн и способна развивать скорость 150 км/ч. Расход топлива на такой скорости довольно большой: 100 литров на 100 километров.

«Фалькатус» бронирован по шестому классу защиты. Это значит, что машина способна выдержать круговой обстрел из 7,62-мм снайперской винтовки СВД пулями со стальным термоупрочненным сердечником.