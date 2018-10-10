На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов



Подписи под документами поставили представители общественных молодежных организаций Гродненской и Псковской областей, а также Минска и Брянска.

Речь идет о совместных проектах в области образования, культуры и патриотического воспитания. Около полусотни активистов двух стран посетят крупные предприятия региона, СПК «Колхоз «Родина». Примут участие в пленарном заседании Форума регионов.









К Форуму регионов у Могилева появилась еще одна визитная карточка: торжественно открыта въездная арка по Минскому шоссе высотой в 20 метров. На ее возведение понадобилось почти полторы тысячи тонн бетона. Арку украшают барельефы наград, которых удостоена Могилевская область — ордена Отечественной войны 1-ой степени и ордена Ленина. В основание арки заложена и капсула с посланием потомкам.

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