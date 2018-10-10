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Слух недели: Интерспар всё? Кто и почему выкупил здание у Алми и что будет с Jysk

11.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уже большее недели в социальных сетях и группах Viber муссируются слухи - мол, Интерспар закрывается. Сегодня этот факт нам подтвердили на инфоцентре гипермаркета. Магазин будет работать предположительно до 21-го октября, по 17-е число в нём проводятся акции, связанные с распродажами товара. Торговый объект был открыт в начале декабря 2017 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59618.php

Слух недели: Интерспар всё? Кто и почему выкупил здание у Алми и что будет с Jysk

Возможно, многие заметили, что в Бресте стало необычайно много рекламы Интерспара с этими акциями, и рядом с ними - 25% скидки на все товары (кроме акционных) в Jysk. Мы cпросили на инфоцентре, не закроются ли и они тоже? Оказывается - нет, будут работать и дальше. По крайней мере - пока...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59618.php

Слух недели: Интерспар всё? Кто и почему выкупил здание у Алми и что будет с Jysk

Так что же всё-таки случилось? Дальнейшая информация получена нами из неофициальных источников, подтвердить её мы пока не может, поэтому всё лишь на уровне слухов и рассказов знающих людей. Впрочем в том, что сведения достоверные, можно не сомневаться. На всякий случай мы запросили официальную информацию, но ответ пока не получили.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59618.php

Слух недели: Интерспар всё? Кто и почему выкупил здание у Алми и что будет с Jysk

Итак, как известно, Интерспар - лишь франшиза, а само здание принадлежит Алми. Оно было выставлено банком за долги на аукцион, и его приобрела... Корона. Таким образом, популярный у брестчан магазин может появиться на месте Интерспара. Естественно, продлевать аренду новому владельцу просто нет смысла - проще зарабатывать больше торговлей.

Специалисты нового владельца должны в срок до 1-го декабря 2018 года предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить работу торгового объекта перед новогодними праздниками.

Но, как оказалось, и это ещё не всё... Общаясь со знающими людьми в закрытых группах и социальных сетях, внезапно выяснилось, что появилась ещё одна информация, имеющая отношение к новому владельцу. По всей видимости, Корона-Техно перестанет существовать, и это касается не только Бреста, а всей Беларуси. На её месте будет известный нам "5-й элемент".

Конечно, пока это лишь на уровне информации о подтверждении сделки двух крупных игроков на рынке, ситуация, возможно, прояснится в ближайшем будущем. Одно ясно - процесс будут стараться завершить максимально быстро - впереди самый "вкусный" новогодний сезон, и получить свою часть прибыли от продаж хотят все. Между тем, источники отмечают, что обе сделки не связаны между собой, просто так сложились обстоятельства. Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей о том, как будут развиваться события.

 
Теги: Брест
 
 
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Уже большее недели в социальных сетях и группах Viber муссируются слухи - мол, Интерспар закрывается. Сегодня этот факт нам подтвердили на инфоцентре гипермаркета....
 
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