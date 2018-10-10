На Мицкевича создают панно с видами старого Бреста

На улице Мицкевича у стены «Белалко» появились строительные леса. Ремонтами брестчан не удивишь — работы идут по всему городу. Но здесь было нечто новое: сначала появилась фигура фонарщика, затем городского сада и вокзала.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Чем ближе к 1000-летию города, тем больше в Бресте стен, которые расцветают новым обликом. Начиная с енотов на зданиях теплопунктов и кончая новенькими домами в ЮВМР-4, которые раскрашены в цвета четырёх времён года. Заметим, чем наряднее становятся улицы города, тем меньше безобразных граффити, которые уродуют стены. Быть может, потому, что исполнители трезво оценивают свой уровень мастерства …



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Чтобы понять, что же происходит на Мицкевича, мы спросили непосредственно у бородатого мастера, который на строительных лесах что-то творил краской, рассматривая эскизы на рулонах картона. Кроме изображений парочки на скамьях парка, милых девушек на улице старого Брест-Литовска, легко угадывались важнейшие для города здания. Даже рисунок собачки показался аутентичным. Но стена была длинная, и захотелось узнать, какие сюжеты будут дальше. Художник ответил: «На стене будет картина Николая Гурщенкова. Я работаю по его заданию.



Всё стало ясно: Николай Гурщенков в городе известен многим. Но даже если фамилия художника кому-то ничего не говорит, мимо его работ проходят ежедневно тысячи брестчан.



Монетный двор и книгопечатники



Николай Гурщенков — уроженец Гомельской области, окончил Белорусский театрально-художественный институт, отделение станковой графики. С 1990 года переехал в Брест и до 2010-го работал в художественно-производственных мастерских Союза художников, позже УП «Мастацтва», ведущим художником в Брестском областном краеведческом музее. Гурщенков создал серию графических работ о Белорусском Полесье, чернобыльской тематики, а также монументальные работы, посвящённые Гомелю и области.



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В Бресте выполнил художественное оформление музеев природы, истории города Бреста, музея «Камянецкая вежа». Работы, которые известны брестчанам, — это сграффито и росписи на Советской. Изображения Монетного двора и книгопечатников — его рук дело. Лаконичные, они напоминают, что наши предки не только воевали или страдали от нашествий, но и занимались созидательными делами. Такие картины и нас настраивают на положительный деловой настрой.

И вот тут-то надо объяснить, что такое сграффито, которые тоже есть в творческом досье художника.



Из эпохи Возрождения



Сграффито пришло к нам из Италии. Это своеобразный вид отделки стены, когда на грунтовку наносятся два и больше разных по цвету слоя. После чего по заранее заданному рисунку идёт процарапывание. Получается двухцветная картина с рельефностью.



К сожалению, в Риме побывать не удалось, но на фото видел, что поближе к нам, в Праге, сграффито из прежних веков осталось изрядное количество. Казалось бы, такие простые материалы — но попробуй придумать такой рисунок, чтобы не надоедал из года в год. Тут нужно не только техническое мастерство, но и чутьё художника.



Невольно подумал, где же этот стиль сейчас? То ли вышел из моды, уступив акрилу и пластику, то ли стало меньше мастеров ручной работы. А может, не хватает состоятельных заказчиков…



Будет готово в октябре



Мы побеседовали с Николаем Гурщенковым в среду, 10 октября. Вот что рассказал художник: «Заказчик — УП «Мастацтва», а финансирование обеспечило предприятие «Белалко, они же выразили пожелания для сюжета. Эскиз утверждён худсоветом». Последний дал рекомендации, что может улучшить восприятие картин на стенах. Для этого надо наладить освещение и изменить расположение надписи предприятия над въездными воротами».



Заметим, что въездные ворота «Белалко» сами по себе интересны. И рисунки на стене очень украсят улицу. На вопрос, какими красками выполняется работа, мастер ответил, что специальными акриловыми для наружных работ, дождь и снег им не страшны. Николаю Гурщенкову помогают художники Игорь Сковородко и Анатолий Желудько. «Если погода позволит, закончим к концу этого месяца», — сказал Гурщенков.



Бывают и злые картинки



Раз уж мы рассказали про добрые картинки, которые напоминают о славных делах наших предков и настраивают на позитив, то как не отметить, что встречаются люди с другим взглядом на жизнь. Для них творческая удача — хоть чуть-чуть плеснуть в информационное поле раздражения.



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Про обычные каракули чёрным маркером мы не говорим — тут и обсуждать нечего. Пару недель назад стену одного из домов украсила фигура стройного юноши с прокламацией в руках. По исполнению это очень далеко до прославленного трафаретчика Бэнкси. Чтобы Этим франтом на стене оказался Кастусь Калиновский. Картинка явно отсылала к этому яркому и неоднозначному фрагменту истории нашей земли. Учёные до сих пор спорят, чем была для Калиновского национальная идея: целью или средством. А то, что его отряды погубили душ на порядок больше, чем Халтурина, чью улицу многие хотели бы переименовать, побуждает к сдержанности в оценках этой личности.



Естественно, раз рисунок появился без разрешения хозяев, он был закрашен.



Тут мы выходим на вопрос, что брать из прошлого города и переносить на стены и названия улиц. Старые названия лучше бы сохранить — это наша история, нечего от неё прятаться. А вот вносить в новые названия имена исторических персонажей, на чьих руках кровь, — от этого бы воздержаться. Больше позитива, больше имён людей дела! Хорошо, что у нас есть аллея фонарей с названиями достойных предприятий. Вот в этом направлении и надо двигаться.