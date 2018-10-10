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Медаль к 500-летию коронации Боны Сфорцы передали в Брестский краеведческий музей

11.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском областном краеведческом музее сегодня состоялась церемония передачи памятной медали "Бона Сфорца", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59615.php

Медаль к 500-летию коронации Боны Сфорцы передали в Брестский краеведческий музей

В нынешнем году отмечается 500-летие коронации миланской принцессы Боны Сфорцы. Высокий титул она получила в апреле 1518 года, выйдя замуж за короля Польши и великого князя литовского Сигизмунда I. В ее честь Польский монетный двор пять лет назад выпустил памятные медали в золоте и серебре. За помощью в приобретении одной из них Брестский областной краеведческий музей обратился в генеральное консульство Польши в Бресте.

"Обладая владениями на Брестчине, Бона внесла значительный вклад в экономическое и культурное развитие этих земель. Она впервые провела аграрную реформу, начала мелиоративные работы, способствовала росту и появлению многих городов Брестской области. Гордимся, что в фондах нашего музея хранится уникальный документ - канцелярский лист королевы Польши и ВКЛ от 1535 года", - отметила заместитель директора по научной работе Брестского областного краеведческого музея Татьяна Неклюдова.

Серебряную медаль "Бона Сфорца" в дар музею сегодня передал генконсул Польши в Бресте Петр Козакевич. "У нас общее культурное наследие. Полякам, как и белорусам, близки имена людей, родившихся на Брестской земле. Это Тадеуш Костюшко, Ромуальд Траугутт, Юлиан Урсын Немцевич, последний король Польши Станислав Август Понятовский. Есть личности, которые здесь не родились, но повлияли на развитие этих территорий. Безусловно, к ним относится и Бона Сфорца", - подчеркнул дипломат. Петр Козакевич добавил, что генеральное консульство тесно сотрудничает с Брестским областным краеведческим музеем, участвует в мероприятиях, поддерживает инициативы.

В Бресте 11-12 октября проходит международная научно-практическая конференция"Историко-культурное наследие Бреста и Брестчины в музейных собраниях и частных коллекциях". В мероприятии принимают участие сотрудники музеев, ученые-историки, краеведы и коллекционеры из Беларуси, России, Украины и Польши.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском областном краеведческом музее сегодня состоялась церемония передачи памятной медали "Бона Сфорца", передает корреспондент БЕЛТА. В нынешнем году...
 
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