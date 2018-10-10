Доска памяти Петра Данелия появилась в Бресте

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, выпускник Московского художественного училища, участник Великой Отечественной войны. Все это о нем. О Петре Алексеевиче Данелия, который тесными узами связал свою судьбу с городом Брестом и Брестчиной, направляя свою энергию на развитие изобразительного искусства в городе.



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Именно он стал одним из основателей и руководителей областной организации Союза художников председателем, которой его избирали трижды. И сегодня его родственники, друзья, коллеги, ученики и зрители пришли, чтобы поговорить и вспомнить о мастере, а также навсегда увековечить его имя в истории Бреста.



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В торжественном открытия мемориальной доски памяти П.А. Данелия приняли участие первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук, супруга Петра Алексеевича — Екатерина Данелия, художники Брестской областной организации Союза художников Беларуси, работники учреждений культуры города Бреста, близкие, друзья и коллеги Петра Данелия и другие гости.



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Почетное право открыть именную доску было предоставлено Вадиму Кравчуку совместно с Львом Алимовым.



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Место было выбрано не случайно. Именно в этом доме жил Петр Алексеевич Данелия.



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Приветственное слово в адрес присутствующих прозвучало от первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука. Он отметил, что своим творчеством Петр Данелия оставил глубокий след в культурной истории нашего города. Он был не только выдающимся художником, но и превосходным педагогом. Обучая своих учеников основам живописи и мастерству, он одновременно помогал им постичь живописную культуру.



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В конце своего выступления Вадим Васильевич поздравил работников культуры с их профессиональным праздником, пожелал им творческих успехов и реализации самых смелых идей.



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Его мысль продолжили в своих выступлениях ученик Петра Данелия, Почетный академик Российской Академии Художеств, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, Член Белорусского Союза художников — Лев Алимов, директор Филиала «Брестского краеведческого музея» – Художественный музей, друг и коллега Петра Алексеевича — Василий Гуляев.



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Сегодня произведения Петра Данелия находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства в Минске, фондах Белорусского союза художников и Министерства культуры России, в частных коллекциях Беларуси, а также ряда европейских стран и стран СНГ.

Со словами благодарности в адрес скульпторов, создавших мемориальную доску, а также городской власти, выступила супруга художника Екатерина Данелия.



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После своей речи она в качестве подарка передала в музей истории города Бреста картину Петра Алексеевича Данелия.