Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в сентябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные комитета.



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Среди продуктов питания заметнее всего подешевели морковь (на 27,47%) и свекла (на 13,89%). В среднем же овощи подорожали на 4,04%. Цена картофеля снизилась на 16,46%. Из фруктов больше всего подешевели яблоки и виноград (на 25,38% и 5,77% соответственно). В целом фрукты стали дешевле на 4,12%.

Лидеры в рейтинге подорожавших товаров - бананы (12,57%), свежие помидоры (38,96%), а также свежие огурцы (56,99%). Стала дороже свинина, в том числе бескостная - на 6,38% и 5,63% соответственно.

Одежда подорожала на 0,72%, обувь - на 2,58%. Мебель прибавила в цене на 1,02%, электротовары - 0,78%, строительные материалы - 0,38%. Медикаменты стали дороже на 0,09%.

Что касается услуг, то более заметный рост произошел по следующим позициям: ритуальные услуги - на 3,32%, горячее водоснабжение - на 6,17%, обращение с твердыми коммунальными отходами - на 8,82%.

Также в сентябре выросли цены на образование - на 14,02%. Вместе с тем дошкольное образование стало дешевле на 8,9%.

Табачные изделия стали дороже на 0,31%, алкогольные напитки подешевели на 0,6%.

Бензин и прочие виды топлива выросли в цене на 3,62%.

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,8%.