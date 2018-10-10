Странная парочка. История знакомства фрика Солнцева и его жены

О том, что Гоген Солнцев неравнодушен к женщинам преклонного возраста, телезрители узнали еще в 2009 году. Тогда молодой человек пришел на шоу «Минута славы», подготовив довольно специфический номер с группой «Бабушки-Респект». Пока шоумен вяло «пел», пенсионерки танцевали, спасая изначально провальное выступление. Кто бы мог подумать, что через каких-то девять лет Гоген пойдет под венец с одной из таких «бабушек». В свои 37 он женился на женщине старше себя на 26 лет. Впрочем, пресса до сих пор точно не установила год рождения избранницы шоумена Екатерины Терешкович (кто-то пишет, что ей 63, кто-то дает все 72), так что разница в возрасте может быть значительно больше. Где встретились будущие супруги и чем уже успели запомниться публике, рассказывает АиФ.ru.

На вечеринке

Где могли встретиться 37-летний Гоген и 63-летняя Екатерина? В очереди за хлебом, поликлинике, маршрутке? Нет, нет и еще раз нет. Они увидели друг друга на театральной вечеринке. Если точнее, именно Терешкович заприметила Солнцева. Женщина относилась к немногочисленным поклонницам творчества шоумена и мечтала лично с ним познакомиться. Будущих супругов представил друг другу общий знакомый. Но бурного романа тогда не случилось, более того, после той встречи они не виделись больше двух лет, пока Екатерина вдруг сама не позвонила Гогену. Бывший филолог и, если верить прессе, бизнесвумен вдруг захотела попробовать себя в театральной сфере и попросила шоумена посодействовать ей. Неясно, как именно Солнцев содействовал карьере пенсионерки, однако в 2018 году он оказался на съемках выпуска шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» с говорящим названием «Любовь зла» и на всю страну заявил, что женится на своей немолодой подруге. Далеко не все восприняли эту новость с большим энтузиазмом. Мать Гогена, которая вроде бы уже должна была привыкнуть к эпатажному поведению сына, узнав о таком «сюрпризе», перенесла инсульт. Единственная дочь Терешкович Полина Давыдова также не одобрила выбор родительницы.

Это не сон

Марш Мендельсона прозвучал для этой пары 12 апреля 2018 года. По понятным причинам невеста была без белой фаты и совсем не в свадебном платье, зато Гоген явно перестарался, готовясь к торжеству. Шоумен сделал себе такие выразительные локоны, что при взгляде на кадры из дворца бракосочетаний неизбежно задаешься вопросом: а где же здесь жених? Гостей на этом празднике было гораздо меньше, чем журналистов. Но, видимо, на это и рассчитывал шоумен, делая предложение своей немолодой избраннице. Его роман с ровесницей Анной Ермаковой явно не вызывал такого ажиотажа у представителей СМИ. Была бы она лет на двадцать постарше, все сложилось бы иначе.

Расписавшись, молодожены отправились в свадебное путешествие на Кипр. Естественно, Гоген выкладывал много разных фото оттуда. Одно лучше другого: Солнцев делает массаж супруге, Солнцев и Терешкович в бассейне, Солнцев и пенсионерка целуются и т. д. Но все они меркнут на фоне последовавших позже провокационных снимков прямо из кровати супругов. Один из таких «шедевров» собрал более восьмисот комментариев на странице Гогена. В общем, популярность его наконец-то настигла.



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Спасибо, любимая

Конечно, женившись на Екатерине, Гоген прекрасно понимал, что скоро ему потребуется новый инфоповод, иначе приглашений на федеральные каналы больше не видать. Сначала он пытался играть в игру под названием «У нас скоро будет малыш», выложив фото с неизвестным ребенком в Сеть и загадочно подписав его: «Катюша сделала мне невероятный подарок. Я думаю, вы порадуетесь за нас! Но нужно немного подождать ... Как же мне хочется поделиться этим событием! И спасибо тебе, моя любимая!» Дальше пара пришла на программу Андрея Малахова и рассказала, что мечтает о «продолжении рода». Из-за возраста Терешкович и состояния ее здоровья у молодоженов оставалось только два способа стать родителями: суррогатное материнство и усыновление. Пока супруги ни одним из них не воспользовались. Зато реализовали не менее безумную идею: под натиском любимого мужчины пенсионерка легла под нож хирурга. Подтяжка лица и блефаропластика сделали свое дело. Когда обновленная Терешкович появилась в студии все того же Малахова, она действительно выглядела гораздо моложе. Но далеко не преображением запомнился зрителям тот эфир. В финале Гоген набросился на свою супругу, приревновав ее к какому-то мужчине. Видимо, следующая программа с участием Гогена и Екатерины будет посвящена загадочному поклоннику Терешкович либо какой-то еще более сумасшедшей теме. Не зря Солнцев уже оповестил своих подписчиков, что вслед за женой готовится к «переменам».