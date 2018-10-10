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Защита внутреннего рынка ЕАЭС страдает из-за борьбы надзорных органов стран союза – министр ЕЭК

11.10.2018 14:39 — Разное | Интерфакс  
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Защита внутреннего рынка ЕАЭС от импортной продукции страдает из-за борьбы надзорных органов стран союза друг с другом, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в Могилеве в четверг.

"Мы сегодня увлеклись тем, чтобы доказать друг другу, кто может, а кто не может поставлять молоко или какой-то вид продукции. А в это время рынок полностью захвачен теми, кто поставляет с внешнего контура", - сказал В.Назаренко на секции в рамках V Форума регионов Беларуси и России.

Он констатировал, что борясь между собой, надзорные структуры стран  ЕАЭС "показывают свои мощные плечи, останавливают друг друга, и в это время открыли дорогу импорту беспредельно".

Министр  ЕЭК заявил, что уровень защищенности общего рынка ЕАЭС из-за подобных действий "стал в десять раз хуже", отметив, что в рамках ЕАЭС необходимо активнее решать  этот вопрос.

 
Теги: Могилев
 
 
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Защита внутреннего рынка ЕАЭС от импортной продукции страдает из-за борьбы надзорных органов стран союза друг с другом, заявил министр по техническому...
 
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